Top 10 Viral Videos 2021: साल 2021 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. साल खत्म होने के साथ ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी. लोग अभी से नए साल (New Year 2022) के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं. बात करें साल 2021 की तो इसने लोगों को इमोशनल करने के साथ-साथ हंसने के कई मौके भी दिए. और ये मौके आए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोज के कारण. कोरोनावायरस की दहशत के कारण बहुत से लोगों को घर पर रहने और काम करेन पर मजबूर होना पड़ा. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोगों का टाइम पास का जरिया बना. हम साल 2021 खत्म होने के मौके पर आपके लिए लेकर आए टॉप 10 वीडियो जो फिर से आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे.Also Read - Sher Ka Video: सड़क पर दो शेरों ने मिलकर घेर लिया बैल को, फिर जो हुआ यकीन ना करेंगे...देखें वीडियो

पावरी गर्ल का वीडियो

साल 2021 में जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो रहा वो है पाकिस्तानी गर्ल का जो पावरी गर्ल के नाम से मशहूर हो गई. पावरी गर्ल का असली नाम दनादीर मोबिन है और उनके वीडियो को रियल टच दिया था यूट्यूबर यशराज मुखाते ने. Also Read - Tota Ka Video: तोते ने देखते ही देखते दौड़ा दी साइकिल, स्मार्टनेस देख आप भी हो जाएंगे हैरान- देखें वीडियो

Also Read - इंडियन गर्ल ने तिरंगे के साथ अमेरिका में गाया 'तेरी मिट्टी में मिल जावां' सॉन्ग, लोग बोले- जय हिंद...देखें Video

बचपन का प्यार

इस लिस्ट में दूसरे नंबर जो सबसे अधिक वीडियो देखा गया वो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले सहदेव दिर्दो का. सहदेव ने अपने ही अंदाज में बचपन का प्यार गाया जो देखते ही देखते सबकी पसंद बन गया. कमाल की बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे पसंद किया था.

मनिके मगे हिते

श्रीलंका की सिंगर योहानी ने मनिके मगे हिते गाना गाकर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई. उनके इस गाने पर लोगों ने जमकर रील्स बनाए और अंत में जाकर योहानी ने बिग बॉस के सेट पर सलमान खान संग मुलाकात भी की.

राहुल द्रविड़ बने इंद्रानगर के गुंड़े

भारतीय क्रिकेट में अव्वल दर्जे की पहचान रखने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़, जिन्हें पूरी दुनिया में ‘द वॉल’ भी कहा जाता है. उन्होंने इस साल एक विज्ञापन किया जिसमें टपोरी भाषा में बात करते दिखे थे. अकसर शांत रहने वाले द्रविड़ वीडियो मे खुद को गुंडा बताते दिखे थे. यह वीडियो खूब लोकप्रिय हुआ.

ऑफिस मीटिंग के दौरान पति को किया किस

लॉकडाउन के समय जब ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. तभी सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में मीटिंग के दौरान ही महिला अपने पति को किस कर लेती है. यह वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ.

शराब खदीदने पहुंच गई आंटी

आंटी का यह वीडियो लॉकडाउन के दौरान वायरल हुआ था. इसमें आंटी शराब की दुकान पर कहती हैं कि कोराना को शराब से ही खत्म किया जा सकता है.

#WATCH Delhi: A woman, who has come to purchase liquor, at a shop in Shivpuri Geeta Colony, says, "…Injection fayda nahi karega, ye alcohol fayda karegi…Mujhe dawaion se asar nahi hoga, peg se asar hoga…" pic.twitter.com/iat5N9vdFZ

मेडिकल स्टूडेंट्स का डांस

केरल के एक मेडिकल कॉलेज में दो छात्र यूनिक डांस स्टाइल से सभी को प्रभावित करने में कामयाब रहे थे. उनके इस वीडियो को बॉलीवुड सितारों ने भी शेयर किया था और उनकी तारीफ की थी.

एयर होस्टेस का डांस

मनिका मगे हिते गाने पर इसी साल एक एयर होस्टेस ने शानदार डांस से समां बांध दिया था. एयर होस्टेस का नाम आयत है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया सेंसेशन बन गईं. आज उनके कई वीडियो वायरल हैं.

डॉ. के.के अग्रवाल का वीडियो

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के.के. अग्रवाल का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कोरोना ड्यूटी के समय ही उनकी पत्नी का फोन आ जाता है और वो उनसे नाराज हो जाती हैं. बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में के.के अग्रवाल का निधन हो गया था. दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसा होना चर्चा का विषय बना था.

Please don't attend your wife's call when you are going live on social media 😂

Dr KK Aggarwal , Senior Cardiologist and National President IMA 👇#MedTwitter pic.twitter.com/SP2naZqu8F

— THE BONE DOCTOR OF J&K Dr Vikas Padha🇮🇳 (@DrVikasPadha) January 27, 2021