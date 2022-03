Top Memes On UP Election Results 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के लिए मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, रुझान और दिलचस्प होते जा रहे हैं. रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत का आंकड़ मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी उसके आधे पर है. रुझानों में मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर शहर सीट से तो अखिलेश यादव करहल सीट से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी का साथ छोड़ सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर विधानसभा सीट पर पीछे चल रहे हैं. रुझानों में बीजेपी को मिल रहे बहुमत पर अब सोशल मीडिया यूजर्स धड़ाधड़ मीम्स शेयर करने लगे हैं.Also Read - Election Results Punjab 2022: नवजोत सिंह सिद्धू ने स्‍वीकारी हार- जनता की आवाज, भगवान की आवाज

यहां देखें एक से एक मीम्स:

The Sanatani Warrior Will Be Back Tomorrow 🚩🌺

#विजयीभवः_मोदी_योगी pic.twitter.com/Ab3o5PodD5 — Shadev Pundir (@pundirshadev1) March 9, 2022

Lion heart MAHARAJ JI is coming tomorrow #विजयीभवः_मोदी_योगी pic.twitter.com/ELLtal9p0M — A C TRIVEDI (@ACTRIVEDI4) March 9, 2022

This might be the situation in many households today 😉 #UttarPradeshElections #ElectionResults pic.twitter.com/JLVNGmEHZz — Naresh Nambisan 🧘‍♂️ (@nareshbahrain) March 10, 2022

UP is ready to welcome the #BJPWinningUP government again with a full majority#विजयीभवः_मोदी_योगी pic.twitter.com/5PmkAkc1WY — Ajay Kumar Verma (@ajayvermabjp) March 10, 2022

बता दें कि गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं. अब तक 3 चरणों की मतगणना का परिणाम आ चुका है. सपा की सुभावती शुक्ला को 4290 वोट मिले हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 16569 मत प्राप्त हुए हैं. समाज पार्टी के चंद्रशेखर को मात्र 903 वोट मिले हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे कुशीनगर जिले की फाजिलनगर सीट पर पूर्व मंत्री और भाजपा से पाला बदल कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य 2607 मतों से पीछे चल रहे हैं, भाजपा के सुरेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं. कुल मिलाकर रुझानों में मिल रहे बहुमत से बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है.