Towel Dance Ka Video: 'टॉवल डांस' का ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कभी, नजर पड़ते ही पेट पकड़कर हंसेंगे- देखें वीडियो

Towel Dance Ka Video: फिल्म ‘मुझसे शादी करोगी’ में जब से सलमान खान ने ‘टॉवल डांस’ किया है तब से ही ये पॉपुलर हो चुका है. अब हर शो या इवेंट में टॉवल डांस देखने को मिल ही जाता है. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जो किसी टीवी अवॉर्ड शो का प्रतीत होता है. इसमें दो लोग स्टेज पर टॉवल संग पहुंच गए और देखते ही देखते ऐसा डांस शुरू किया कि दर्शकों के साथ-साथ सेलेब्स भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए. अब आलम यह है कि शो का यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि शो पर अचानक एक सख्स टॉवल लेकर आता है. कुछ देर बाद उसका साथ देने के लिए एक और शख्स टॉवल के साथ आता है. अब दोनों में ‘टॉवल डांस’ का कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है. दोनों यहां एक से एक मूव दिखाते हैं मगर टॉवल को गिरने नहीं देते हैं. कई बार ऐसा भी लगता है कि इनका टॉवर गिर जाएगा, लेकिन दोनों ने इसके लिए लगता है खास प्रैक्टिस कर रखी थी. दोनों के इस डांस पर क्या बच्चे, क्या सेलेब्स सबकी हंसी छूट गई.