Noida Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 3,000 रुपये के उधार को लेकर आढ़ती ने व्यापारी को नंगा करके पूरे फल मंडी में घुमाया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिसके बाद प्रशासन ने आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक नोएडा के थाना फेस 2 क्षेत्र के मंडी का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक शख्स को नंगा करके बाजार में घुमाया जा रहा है. दूसरी तरफ उसकी वीडियो भी बनाई जा रही थी. इस व्यक्ति पर लहसुन के 3,000 हजार रुपये बकाया था. बकाया ना चुकाने पर मंडी पर ही कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और नंगा करके बाजार में घुमाया. इस मामले में एक्शन लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने आढ़ती का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. फेस-2 में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है.

पुलिस को दी शिकायत में अमित ने बताया कि वह फेस-2 मंडी में ठेले पर लहसुन बेचता है. उसने एक महीने पहले सुंदर से 5,600 रुपये उधार लिए थे. मंगलवार को अमित सुंदर से मिला और 2,500 वापस दे दिए. बाकी पैसों को बाद में देने का निवेदन किया. इसी को लेकर सुंदर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया. उसने मुनीम और दो मजदूर को बुला लिया और चारों ने उसे दुकान में बंद कर दिया, उसे नंगा करके डंडों से मारा-पीटा और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है.

No words

Commission agent Sundar stripped & paraded, Garlic Seller Amit for failing to repay ₹3100 of the borrowed ₹5100 in Noida of BJP ruled Uttar Pradesh.#KartavyaKaal of #NayaBharat pic.twitter.com/5Ev7jNXkUA

