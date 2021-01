Traffic Police Video: कड़ी धूप हो, बारिश या ठंड, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर समय लोगों की सेवा में लगे रहते हैं. सड़क पर ये मुस्तैदी से लोगों को नियम पालन करने को बाध्य करते हैं. पर सालों से एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का अंदाज लोगों को भाता रहा है. ये लाखों लोगों के लिए मिसाल हैं. इनका वायरल वीडियो देखकर आप भी इनके फैन हो जाएंगे. Also Read - Bike Video: कंधे पर बाइक उठा खेत में घूमता रहा शख्स, लोग बोले- ये है देसी सन्नी देओल...

ये हैं इंदौर के ट्रैफिक पुलिसमैन. नाम है रंजीत सिंह. रंजीत सिंह का जुदा अंदाज ही उनको दूसरों से अलग बनाता है.

उनका ट्रैफिक मैनेज करने का अंदाज काफी निराला है. ये डांस करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं.

रंजीत सिंह अपने डांस मूव्स की वजह से ही इंदौर में लोकल सेलिब्रिटी हैं. पूरा शहर उनके बारे में जानता है. वो पिछले 16 सालों से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए माइकल जैक्सन का फेमस ‘मूनवॉक’ कर रहे हैं.

सिर्फ लोकल लेवल पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी वे काफी फेमस हैं. उनके हर वीडियो को लाखों लाइक्स मिले हैं.

Indore’s traffic constable Ranjeet Singh has been using ‘moonwalk’ to control the traffic for nearly 16 years, he got famous on social media because of his unique style of performing his duty however, a tragic story behind his mirth at work @ndtv @ndtvindia @vinodkapri pic.twitter.com/t72p6wtavZ

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) January 18, 2021