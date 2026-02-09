By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चमत्कार भईल बा चमत्कार भईल बा... एक्सीडेंट में पिचकी हुई कार से खुद चलकर बाहर आया शख्स | हिला देगा VIDEO
Train Accident Video: रोंगटे खड़े करने वाले नजारे में देखेंगे कि ट्रेन ने इतनी जोरदार टक्कर मारी की गाड़ी पापड़ की तरह पिचक गई. मगर फिर जो दिखा किसी चमत्कार से कम नहीं होता है.
Viral Accident Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. यह वीडियो एक रेलवे क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे फाटक बंद है और सड़क के दोनों ओर वाहन कतार में खड़े हैं. सभी लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एक कार ड्राइवर अचानक लापरवाही दिखाते हुए जबरन रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश करता है.
रुह कंपा देने वाला नजारा
वीडियो के अगले ही पल जो होता है, वह किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है. इसमें देखेंगे उसी वक्त तेज रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर आ जाती है और कार को जबरदस्त टक्कर मारती है. टक्कर इतनी भयानक होती है कि कार पूरी तरह पिचक जाती है. कार का अगला हिस्सा खिलौने की तरह चकनाचूर हो जाता है और देखने वालों को लगता है कि अब कार में बैठे शख्स का बचना नामुमकिन है.
सबकुछ दिखा शांत
हादसे के बाद कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहता है. आसपास खड़े लोग भी सदमे में नजर आते हैं. ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि कार सवार की मौके पर ही मौत हो चुकी होगी. लेकिन तभी वीडियो में ऐसा दृश्य सामने आता है, जिसने हर किसी को चौंका दिया. अचानक पिचकी हुई कार का टूटा हुआ दरवाजा हिलता है और फिर खुल जाता है.
फिर दिखा चमत्कार
इसके बाद जो होता है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. कार के अंदर मौजूद शख्स खुद अपने पैरों पर चलता हुआ बाहर निकल आता है. ना कोई स्ट्रेचर, ना कोई मदद वह व्यक्ति खुद बाहर आता है और खड़ा नजर आता है. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले यूजर्स को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता.
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि चमत्कार भईल बा, सच में चमत्कार भईल बा. एक कमेंट में लिखा गया कि बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होता. आज ये फिर से साबित हो गया. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर chutiyapa नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.