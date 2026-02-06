Hindi Viral

Train Ka Video Bhoot Prank Video Google Trends Today Trending Video Passengers Did Omg Thing In Train Everyone Laughs Funny Video Went Viral

Train Ka Video: ट्रेन की पूरी बोगी में 'भूत' बनकर बैठ गए यात्री, देखते ही भाग जाएगा टीटीई | देखें वीडियो

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह सारे यात्री मिलकर गजब कारनामा कर रहे हैं.

Train Ka Video: सैकड़ों की संख्या में वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं. इनमें ज्यादातर एक टाइम देखने वाले होते हैं. मगर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लोग लंबे समय तक याद रखते हैं और बार-बार देखे जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें ट्रेन की एक बोगी में यात्रियों ने अजीब कारनामा किया. सबने ट्रेन की चादर ओढ़कर आंखों पर चश्मा लगा लिया. पूरी बोगी में एक जैसे लोग देखकर कोई भी चौंक जाएगा. सोचिए टीटीई इसी बीच पहुंच गया तो उसका क्या हाल होगा. वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है.

ट्रेन में यात्रियों ने किया प्रैंक

एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रेन की एक बोगी में कुछ अलग ही नजारा दिखाई दिया. सबने एसी बोगी में मिलने वाली सफेद चादर को सिर से लेकर पांव तर ओढ़ लिया. फिर काला चश्मा ऊपर से पहन लिया. ऐसा करके सभी अपनी-अपनी सीट पर बैठ गए. कुछ लेट गए. नीचे से लेकर ऊपर की सीट तक हर जगह एक जैसा ही सीन फिर नजर आने लगा. मालूम होता है कि सबने इसके लिए पहले ही प्लान बनाया होगा. इस दौरान कोई अन्य यात्री या टीटीई आए तो क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं.

एक्स पर देखिए वीडियो को:

ये डरावनी शक्ल नहीं, मजबूरी की चाल है

जब भूत बनकर बैठोगे,

तो T.T. भी बोलेगा

“भाई, आज रहने दो”

रेलवे स्टेशन का हाल यही है pic.twitter.com/mgP4koIk7D — Renu Yadav (@renuy305) February 6, 2026

खूब देखा जा रहा वीडियो

इस प्रैंक वीडियो को सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है. देखकर यात्रियों की भी हंसी छूट रही है. वीडियो को @renuy305 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है: “ये डरावनी शक्ल नहीं, मजबूरी की चाल है. जब भूत बनकर बैठोगे, तो टीटीई भी बोलेगा, “भाई, आज रहने दो” रेलवे स्टेशन का हाल यही है. एक यूजर ने लिखा है, ‘रेलवे स्टेशन पर भी सबकी अपनी-अपनी ‘सर्वाइवल स्ट्रैटेजी’ चलती रहती है, लेकिन टिकट साथ हो तो डर किस बात का!’चंद सेकेंड का यह प्रैंक वीडियो हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज बटोर चुका है.

