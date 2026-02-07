Hindi Viral

Train Ka Video Bujurg Ka Video Google Trends Today Elderly Couple Couldt Board But Train Departed See What Driver Did Next

Train Ka Video: ट्रेन खुल गई मगर चढ़ नहीं सके बुजुर्ग, फिर ड्राइवर ने जो किया देखकर दिल हार गया इंटरनेट | देखें वीडियो

Train Ka Video: रेलवे स्टेशन का यह खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखा कि हर कोई फैन हो गया.

Train Ka Video: रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही प्यारा और दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसे देखकर हर कोई पिघल गया. इसमें एक बुजुर्ग जोड़ा चाहकर भी समय से ट्रेन में नहीं चढ़ पाता. ट्रेन खुल जाती है और वे स्टेशन पर ही रह जाते हैं. तभी ट्रेन के ड्राइवर की नजर उन पर पड़ गई. उसने तुरंत उनकी मुसीबतों को समझा और ट्रेन को रोक दिया. ट्रेन रुकते ही दोनों उसमें खुशी-खुशी चढ़ गए. ड्राइवर ने अपने इस कदम से सोशल मीडिया को अपना फैन बना लिया. लोगों ने इस सीन पर एक से एक रिएक्शन देकर उसे रियल हीरो की संज्ञा दे दी.

रेलवे स्टेशन का गजब नजारा

एक्स पर अपलोड किए गए इस वीडयो में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग जोड़ा रेलवे स्टेशन पर तो पहुंच गया मगर ट्रेन ना पकड़ सका. वजह थी उनकी शारीरिक स्ठितियां. दोनों तेज कदमों से चल पाने में असमर्थ थे. उनके सामने से ट्रेन गुजरने लगी और वो दोनों टकटकी लगाकर बस देखते रहे. तभी उनकी नजरें ट्रेन के ड्राइवर पर पड़ी. उन्होंने उससे इशारों में ही कुछ कहा. ड्राइवर ने तुरंत स्थिति को भाप लिया और ट्रेन को वहीं रोक दिया. जैसे ही ट्रेन रुकी दोनों बुजुर्ग उसका धन्यवाद कर खुशी-खुशी ट्रेन नें चढ़ गए.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो को:

हीरो बन गया ड्राइवर

ड्राइवर के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बौछार सी आ गई. एक एक्स यूजर ने लिखा, ‘आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘जो दूसरों के दुःख को महसूस करे, वही सच्चे अर्थों में करुणा और मानवता का स्वरूप होता है. और करुणा ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है.’ तीसरे यूजर ने लिखा है, ‘ऐसे लोग ही भगवान के दूत होते हैं.’ वीडियो को एक्स पर @Rakeshkalotra9 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. हजारों लोग अभी तक वीडियो को देख चुके हैं.

