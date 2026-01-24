By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Train Ka Video: बीवी को प्यार दिखाते-दिखाते शख्स ने रगड़ ली खैनी, देखकर बर्थ पर बैठा यात्री भी सैल्यूट करने लगा | देखें वीडियो
Train Ka Video: इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह शख्स पत्नी को प्यार दिखाते-दिखाते खैनी भी बना लेता है. ट्रेन का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
Train Ka Video: सोशल मीडिया पर कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कुछ नजारे हंसने-हंसाने वाले होते हैं तो कुछ होश ही उड़ाकर रख देते हैं. फिलहाल ट्रेन से जुड़ा एक सीन ध्यान खींच रहा है. इन दिनों ट्रेन से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. यह वीडियो एक आम ट्रेन यात्रा का है, जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी के साथ ट्रेन के बर्थ पर बैठा हुआ नजर आता है. दोनों आराम से सफर कर रहे होते हैं और माहौल पूरी तरह सामान्य दिखता है. लेकिन कुछ ही पलों में यह सीन ऐसा मोड़ ले लेता है कि लोग इसे बार-बार देखने लगते हैं.
शख्स का दिखा गजब अंदाज
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में दिखता है कि शख्स की पत्नी उसके कंधे पर सिर रखकर मोबाइल चला रही होती है. वह पूरी तरह सुकून में नजर आती है. शख्स भी चुपचाप बैठा रहता है, जैसे उसे पत्नी की नींद या आराम बिगाड़ना ही न हो. तभी अचानक वह अपनी जेब से खैनी निकालता है और धीरे-धीरे उसे रगड़ने लगता है. खास बात यह है कि वह अपनी पत्नी का सिर कंधे से हटाता नहीं है. एक हाथ से पत्नी को सहारा देता रहता है और दूसरे हाथ से आराम से खैनी तैयार कर लेता है. यह नजारा इतना अनोखा था कि ट्रेन में मौजूद लोग भी चौंक गए और इसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया.
लोगों के मजेदार रिएक्शन
ट्रेन से जुड़ा यह नजारा जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे मजेदार बताया तो कुछ ने इसे देसी प्यार का उदाहरण कहा. कई यूजर्स ने कमेंट किया, ‘भाई को दोनों से प्यार है, किसी को छोड़ नहीं सकता.’ वहीं कुछ लोगों ने हंसी-मजाक में कहा कि आदत और मोहब्बत दोनों साथ निभ रही हैं. एक यूजर ने ये भी कहा, ‘सामने वाला बंदा उसे सैल्यूट कर रहा होगा.’ हालांकि कुछ यूजर्स ने खैनी जैसी आदत पर सवाल भी उठाए, लेकिन ज्यादातर लोग इस वीडियो को हल्के-फुल्के अंदाज में देख रहे हैं.
एक्स पर देखिए यह वीडियो:
प्यार तो दोनों से है छोड़ नहीं सकता pic.twitter.com/HTnSJ9xgrW
— shweta yadav (@shwetayadav8474) January 23, 2026
वीडियो को shwetayadav8474 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.