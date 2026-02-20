Hindi Viral

Train Ka Video Kinnar Ne Diye Paise Amazing Video Google Trends Transgender Woman Gave Money Instead Of Taking Whatever Happened You Wouldnt Believe

Train Ka Video: शख्स का दुख ना सुन पाई किन्नर, लेने की बजाय खुद देने लगी पैसे | देखें वीडियो

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला नजारा वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक ट्रेन के अंदर का है, जहां एक किन्नर यात्रियों से पैसे मांगती नजर आती है. आमतौर पर लोग ऐसे समय पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं. कोई पैसे दे देता है, तो कोई नजरें फेर लेता है. लेकिन इस बार जो हुआ, उसने सभी का दिल छू लिया. ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच यह घटना अचानक घटी जो अब तेजी से वायरल हो रही है. फ्रेम में दिखाया गया अंतिम सीन तो किसी को भी इमोशनल कर सकता है.

किन्नर ने किया इमोशनल

वायरल वीडियो में दिखता है कि किन्नर जब एक यात्री के पास पहुंचती है, तो वह व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान और उदास नजर आ रहा था. उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी. जब किन्नर ने उससे पैसे मांगे, तो वह व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया और अपना दुख बयां कर दिया. उसने बताया कि उसने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है और वह बेहद कठिन हालात से गुजर रहा है. यह सुनते ही वहां का माहौल बदल गया. शख्स की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदगी की बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा हो और मदद की आस में बैठा हो.

वायरल हुआ ये वीडियो

जैसे ही किन्नर ने उस शख्स की बात सुनी, उसका व्यवहार तुरंत बदल गया. पैसे मांगने की बजाय उसने खुद अपनी जेब से पैसे निकाले और उस दुखी यात्री को दे दिए. इतना ही नहीं, उसने उसे दिल से आशीर्वाद भी दिया और हिम्मत रखने की बात कही. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद भावुक पल था. किसी ने सोचा भी नहीं था कि मदद मांगने आई किन्नर ही मदद देने वाली बन जाएगी. हालांकि साफ कर दें कि यह वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है. इसे unfoldingbharat नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

