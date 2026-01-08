  • Hindi
  • Viral
  • Train Ka Video Mobile Chor Ka Video Google Trends Thief Stole Womans Mobile In Train Watch What Happened Next Train Me Churaya Phone

Train Ka Video: ट्रेन में मोबाइल चुराने की गलती कर गया चोर, महिला ने यूं सिखाया सबक | देखें वीडियो

Train Ka Video: वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह शख्स चालाकी से मोबाइल चुरा लेता है. फिर जो सीन बना देखने लायक है.

Published date india.com Published: January 8, 2026 2:41 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Train Ka Video

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन और चोरी की घटनाओं से जुड़े वीडियो खूब वायरल होते हैं. इनमें दिखने वाले सीन होश तक उड़ा देते हैं. फिलहाल ट्रेन में मोबाइल चोरी से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ट्रेन के गेट के पास खड़ी है. ट्रेन शायद स्टेशन पर धीरे-धीरे चल रही है. महिला आराम से खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही होती है, और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके पास खड़ा एक शख्स उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है. इसी मौके का फायदा उठाकर चोर बेहद चालाकी से महिला का मोबाइल फोन चुरा लेता है.

चुरा लिया मोबाइल

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि चोर बिना किसी जल्दबाजी के महिला की जेब से मोबाइल निकालता है और फिर तुरंत पीछे की ओर खड़ा हो जाता है, ताकि किसी को उस पर शक न हो. कुछ ही सेकंड बाद महिला को कुछ अजीब सा महसूस होता है. उसे एहसास होता है कि उसका मोबाइल शायद जेब में नहीं है. वह घबराकर अपनी जेब टटोलने लगती है. इसी दौरान ट्रेन में मौजूद एक दूसरा शख्स, जिसने पूरी चोरी अपनी आंखों से देखी होती है, महिला के पास आता है और इशारों में बताने की कोशिश करता है कि फोन किसने चुराया है. महिला तुरंत उस संदिग्ध शख्स से पूछती है, लेकिन वह पहले तो साफ मना कर देता है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

सतर्कता से बचा फोन

वीडियो में आप आगे देखेंगे कि वहां तीन-चार और लोग इकट्ठा हो जाते हैं. भीड़ बढ़ते ही चोर घबरा जाता है. लोग उससे सख्ती से सवाल पूछने लगते हैं और तलाशी लेने की बात करते हैं. डर के मारे चोर आखिरकार अपनी जेब से मोबाइल निकाल लेता है और महिला को वापस कर देता है. इस तरह महिला की सतर्कता और एक जिम्मेदार यात्री की मदद से उसका मोबाइल बच जाता है. हालांकि साफ कर दें कि यह वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. वीडियो को thetrendingindian नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.