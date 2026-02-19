Hindi Viral

Train Ka Video Passenger Got Angry After Missing Train What He Did Next Will Shock You

VIDEO: खुद ट्रेन में नहीं बैठ पाया तो गुस्सा हो गया यात्री, फिर जो किया सोच भी नहीं सकते | देखें वीडियो

Funny Video Today: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री ने अचानक पटरियों के पास लगे पानी के नल को खोल दिया.

ट्रेन यात्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री अपनी ट्रेन छूट जाने के बाद ऐसा कदम उठाता है, जिसे देखकर लोग भड़क उठे. आमतौर पर ट्रेन छूटने पर लोग अगली ट्रेन का इंतजार करते हैं या घर लौट जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दिया, जिसने सभी को चौंका दिया.

यात्री ने लिया गजब का बदला

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री ने अचानक पटरियों के पास लगे पानी के नल को खोल दिया. शख्स नल से जुड़ा पाइप उठाता है और चलती हुई ट्रेन की तरफ पानी फेंकना शुरू कर दिया. उसकी इस हरकत से ट्रेन के दरवाजों और खिड़कियों के पास खड़े कई यात्री भीग जाते हैं.

गुस्से में की खराब हरकत

बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति की ट्रेन छूट गई थी, जिसके बाद उसने झुंझलाहट में यह कदम उठाया. हालांकि गुस्से में की गई इस हरकत ने ना सिर्फ यात्रियों को परेशान किया, बल्कि रेलवे की सुरक्षा और अनुशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो एक्स पर @Ldphobiawatch नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महज 46 सेकंड के इस क्लिप को लाखों बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

क्या बोले नेटिजन्स

यूजर्स ने वीडियो पर कड़ी नाराजगी जताई है. एक यूजर ने लिखा कि ट्रेन छूटने का गुस्सा दूसरों पर निकालना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि ऐसी हरकतों पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे.

एक्स पर देखें वीडियो

इन भाई साहब की ट्रेन छूट गई तो ट्रेन में यात्रियों को पानी के पाइप से भिगोने लगे… ऐसे नमूने हमारे भारत में पाए जाते है।

अब हम आशा करते है कि RPF वाले इनकी अच्छे से खातिरदारी किए होंगे । pic.twitter.com/vZqlYHqN1I — (@Ldphobiawatch) February 18, 2026

फिलहाल यह साफ नहीं है कि घटना कहां की है और संबंधित व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं, लेकिन वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है.

