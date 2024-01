Train Ka Video: चलती ट्रेन में राम भजन पर झूमने लगे लोग, नजारा ऐसा दिल हार जाएंगे | देखें वीडियो

Train Ka Video: अयोध्या में आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है. इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोग भारी संख्या में अयोध्या पहुंत रहे हैं. आम लोगों में ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया और खेल की दुनिया में भी राम मंदिर को लेकर जबरदस्त क्रेज चढ़ा हुआ है. इस कड़ी में सोशल मीडिया पर लगातार भगवान श्री राम और राम मंदिर से जुड़े पोस्ट शेयर हो रहे हैं. जहा नजर दौड़ाओ वहीं पर लोग राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ट्रेन से जुड़ा हुआ है. इसमें यात्रियों में राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ट्रेन में सभी यात्री अपनी सीट से उठ खड़े हुए हैं. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ट्रेन में ‘भारत का बच्चा-बच्चा जय श्री राम बोलेगा’ गाना बजा दिया जाता है. इस गाने के बजते ही यात्रियों में भक्ति की लहर दौड़ पड़ती है और सभी लोग झूमने लगे. साथ ही अपनी कोच में यात्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए. कोई फोन में इस पर को रिकॉर्ड कर रहा है तो कोई श्री राम का नाम लेकर झूमता नजर आ रहा है. वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है.

