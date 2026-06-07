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Train Ka Video: 'अरे हम ट्रेन में वीडियो बनाएंगे तो कोई बोलेगा क्या?' ऐसा बोलकर गेट से लटक गई महिला | देखिए

Train Ka Video: देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के चक्कर में महिला ने किस तरह ट्रेन में खतरनाक हरकत कर दी.

Written by: Nandan Singh
Published: June 7, 2026, 10:04 AM IST
Train Ka Video
Photo Credit: @ChapraZila/X.com

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर वैसे तो हजारों की संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं. मगर कुछ ही ऐसे होते हैं जो सबके होश उड़ा दें. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जो एक महिला से जुड़ा है. उसने लाइक्स और व्यूज के लिए ऐसा खेल खेला कि हर कोई सहम गया. वीडियो में महिला चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी नजर आती हैं. वीडियो की शुरुआत में वह ट्रेन के गेट पर लगे दोनों हैंडल को पकड़कर बाहर की ओर झुकी हुई दिखाई देती है. उसकी हरकत को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो.

महिला ने की अजीब हरकत

ये भी देख सकते हैं कि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति महिला के ठीक सामने खड़ा होता है और कैमरे से पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा होता है. महिला कैमरे की ओर देखते हुए उसे रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कहती है. इसके बाद वह और अधिक आत्मविश्वास के साथ लाइनें बोलना शुरू कर देती है. ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन महिला बिना किसी डर के दरवाजे के पास खड़ी होकर वीडियो बनवाती रहती है. देख सकते हैं कि वो किस तरह गेट से लटकी हुई है. साथ ही बोलती है, ‘अरे हम ट्रेन में वीडियो बनाएंगे तो कोई बोलेगा क्या?’ उसका यह तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

और पढ़ें: Train Ka Video: ट्रेन के टॉयलेट में ही बर्तन धोने लगा पैंट्री स्टाफ, पकड़ा गया तो करने लगा ऐसा | देखें वीडियो

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

देखकर चौंके नेटिजन्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. ज्यादातर यूजर्स ने महिला को सलाह दी कि इस तरह ही हरकत उसके लिए सही नहीं है. यूजर्स का कहना है कि चलती ट्रेन के दरवाजे पर इस तरह खड़े होकर वीडियो बनाना खतरनाक हो सकता है और इससे गंभीर हादसा भी हो सकता है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे हैं. इसे एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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