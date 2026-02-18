  • Hindi
Train Ka Video: चलती ट्रेन में डॉगी को चढ़ाने लगा शख्स, तभी फिसल गया पैर | हिला देगा आगे का सीन

Train Ka Video: इस वायरल वीडियो में जिस तरह का सीन दिखाई दिया उसने सबके होश उड़ा दिए. इसे देखकर नेटिजन्स की भी रूह कांप गई.

Train Ka Video: ट्रेन हादसे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने सबके होश ही फाख्ता कर दिए. इसमें देख सकते हैं कि एक शख्स अपने पालतू डॉगी के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा नजर आता है. तभी ट्रेन चलना शुरू कर देती है और धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगती है. ट्रेन को छूटता देख शख्स घबरा जाता है. वह बिना सोचे-समझे अपने डॉगी को पट्टे से खींचते हुए चलती ट्रेन में उसे चढ़ने की कोशिश करता है. इसी दौरान हिला देने वाली घटना कैमरे में कैद हो गई.

ट्रेन में डॉगी को ले जाना पड़ा भारी

वायरल वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि जल्दबाजी और अफरा-तफरी में शख्स ट्रेन के पायदान तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है. जैसे ही वह चढ़ने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है. गिरते समय उसके हाथ से डॉगी का पट्टा छूट जाता है. इसके बाद जो होता है, वह किसी को भी डरा सकता है. डॉगी सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खाली स्थान में गिर जाता है. कुछ ही सेकंड में वह ट्रेन के पहियों के नीचे पहुंच जाता है. यह पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है.

एक्स पर देखिए वीडियो को:

नेटिजन्स तक कांप गए

डॉगी जब रेलवे ट्रैक पर गिरा तो उस शख्स के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी लोग भी हिल गए. सबको लगा कि डॉगी की जान चली गई होगी. मगर बताया जा रहा है कि समय रहते डॉगी को बचा लिया गया था.फिर भी यह घटना एक बड़ी सीख देती है. चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश बेहद खतरनाक हो सकती है. थोड़ी सी लापरवाही किसी की भी जान जोखिम में डाल सकती है. बताया ये भी जा रहा है कि वीडियो पुराना है मगर फिर से वायरल हो रहा है. इसे @dbabuadvocate नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है.

