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Train Ka Video: ट्रेन के टॉयलेट में ही बर्तन धोने लगा पैंट्री स्टाफ, पकड़ा गया तो करने लगा ऐसा | देखें वीडियो

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा सीन किसी को भी विचलित कर सकता है.

Written by: Nandan Singh
Published: May 30, 2026, 11:07 AM IST
Train Ka Video

Train Ka Video: ट्रेन में यात्रियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने रेलवे की व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में एक पैंट्री स्टाफ कथित तौर पर ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं और रेलवे से इस मामले में जवाब मांग रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ट्रेन संख्या 12223 दुरंतो एक्सप्रेस का है.

यात्री ने स्टाफ को पकड़ा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री ट्रेन के कोच के भीतर मौजूद है. इसी दौरान उसकी नजर टॉयलेट के पास खड़े एक पैंट्री कर्मचारी पर पड़ती है, जो बर्तन साफ करता हुआ दिखाई देता है. यात्री इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है. वीडियो में वह सामने खड़े एक अन्य व्यक्ति से पूछता है कि क्या उसे पता है कि यहां क्या हो रहा है. जवाब में वह शख्स कहता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इसके बाद कैमरा सीधे उस जगह की ओर जाता है जहां कर्मचारी बर्तन धोता नजर आता है.

और पढ़ें: Train Ka Video: विदेशी लड़की का दुपट्टा गिरते ही रेलवे ट्रैक पर कूद गया शख्स, फिर जो हुआ यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

लोगों ने उठाए सवाल

दावों के अनुसार, यह घटना दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी यानी 1A कोच H1 की है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रेलवे की सफाई व्यवस्था और खानपान सेवाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं यात्रियों के भरोसे को प्रभावित करती हैं. इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार आ रहे हैं. वायरल वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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