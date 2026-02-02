Hindi Viral

Train Ka Video Train Me Ladki Ki Singing Google Trends Today Girl Started Singing In General Compartment Of Train Everyone Impressed On Her Voice

Train Ka Video: अचानक जनरल बोगी में सिंगिंग करने लगी लड़की, तभी जो हुआ सोच नहीं सकते | देखें वीडियो

Train Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की किस तरह ट्रेन में ही गजब की सिंगिंग करती है. उसकी आवाज सुनकर सभी फैन हो गए.

Photo: ranjinisings/Instagram

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं. मगर इनमें कुछ ही ऐसा होते हैं जो दीवाना बना लें. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो सबके दिलों को छू गया. वीडियो एक जनरल बोगी में लड़की की सिंगिंग से जुड़ा है. देख सकते हैं कि वो अचानक ही लता मंगेशकर का मशहूर गाना ‘लग जा गले’ गाने लगती है. उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि सभी यात्री कुछ पल के लिए कहीं खो गए. अब लड़की की सिंगिंग का वीडियो हर तरफ धूम मचा रहा है.

ट्रेन में की सिंगिंग

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर अपनी दोस्त के साथ आराम से बैठी है. उसने हाथ में माइक ले रखा है. अचानक ही वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गाना शुरू करती है. जैसे ही उसकी आवाज बोगी में गूंजती है, वहां मौजूद यात्री कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर उसकी सुरीली आवाज में खो जाते हैं. खास

बात यह है कि लड़की के पास न तो कोई म्यूजिक सिस्टम है और न ही कोई मंच. सिर्फ उसकी आवाज और आत्मविश्वास ही उसकी ताकत है. नजारा देखकर ऐसा लगता है कि सफर के दौरान यात्रियों को एक छोटा-सा संगीत कार्यक्रम मिल गया हो, जिसने सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Ranjini Sen Gupta (@ranjinisings)

आवाज से छा गई लड़की

अब उसकी सिंगिंग की नेटिजन्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर ranjinisings नाम के एकाउंट से अपलोज किया गया है. एक यूजर्स ने लिखा है, ‘पहले लगा नॉर्मल आवाज होगी मगर कुछ ही देर में मैं कायल हो गया.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ट्रेन में सिंगिंग करने का अच्छा तरीका निकाला लड़की ने.’ एक और कॉमेंट आया है, ‘ऐसी गजब आवाज नहीं सुनी थी कभी.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

