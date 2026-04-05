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Train Ka Video: चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में बुरा फंसा शख्स, जो हुआ रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जिसने भी देखा एक पल के लिए उसकी रूह ही कांप गई. इसे देखकर नेटिजन्स खूब प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़ा एक खतरनाक वीडियो सामने आया है. इसमें जिस तरह का सीन दिखाई दिया उसने लोगों को दहलाकर रख दिया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक शख्स चलती ट्रेन को पकड़ने के लिए तेजी से भागता है. लेकिन उसकी यह कोशिश बेहद जोखिम भरी साबित होती है. जैसे ही वह ट्रेन के पास पहुंचता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में फंस जाता है. यह नजारा इतना डरावना होता है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.

चलती ट्रेन की चपेट में आया शख्स

ध्यान खींच रहे वीडियो में आगे दिखता है कि ट्रेन लगातार चल रही होती है, और वह शख्स उसी गैप में फंसा हुआ कई बार घसीटता जाता है. उसकी हालत बेहद गंभीर नजर आती है और हर पल ऐसा लगता है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं. कुछ लोग ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं और उनकी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. यह पूरी घटना कुछ ही सेकंड की होती है, लेकिन इसमें छिपा खतरा बहुत बड़ा होता है. ऐसे में यह वीडियो लोगों को झकझोर कर रख देता है.

एक्स पर देखिए वीडियो को:

Bhopal, Madhya Pradesh: On March 31 at Bhopal railway station, a guy slipped while trying to catch the Bhopal–Indore Express and fell into the gap between the train and platform, getting dragged multiple times within seconds. He was critically injured and admitted to Hamidia… pic.twitter.com/2LosNt41Dy — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) April 3, 2026

देखकर हिल गए नेटिजन्स

ट्रेन एक्सीडेंट से जुड़ा वीडियो एक बड़ी सीख भी देता है कि कभी भी चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. थोड़ी सी जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है. रेलवे स्टेशन पर हमेशा नियमों का पालन करना जरूरी होता है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके. अगर ट्रेन छूट जाए तो अगली ट्रेन का इंतजार करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होता है. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो भोपाल रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. इसे @Deadlykalesh नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.

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