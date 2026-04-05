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Train Ka Video: चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में बुरा फंसा शख्स, जो हुआ रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जिसने भी देखा एक पल के लिए उसकी रूह ही कांप गई. इसे देखकर नेटिजन्स खूब प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

Published date india.com Published: April 5, 2026 1:23 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Train Ka Video

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़ा एक खतरनाक वीडियो सामने आया है. इसमें जिस तरह का सीन दिखाई दिया उसने लोगों को दहलाकर रख दिया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक शख्स चलती ट्रेन को पकड़ने के लिए तेजी से भागता है. लेकिन उसकी यह कोशिश बेहद जोखिम भरी साबित होती है. जैसे ही वह ट्रेन के पास पहुंचता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में फंस जाता है. यह नजारा इतना डरावना होता है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.

चलती ट्रेन की चपेट में आया शख्स

ध्यान खींच रहे वीडियो में आगे दिखता है कि ट्रेन लगातार चल रही होती है, और वह शख्स उसी गैप में फंसा हुआ कई बार घसीटता जाता है. उसकी हालत बेहद गंभीर नजर आती है और हर पल ऐसा लगता है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं. कुछ लोग ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं और उनकी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. यह पूरी घटना कुछ ही सेकंड की होती है, लेकिन इसमें छिपा खतरा बहुत बड़ा होता है. ऐसे में यह वीडियो लोगों को झकझोर कर रख देता है.

एक्स पर देखिए वीडियो को:

देखकर हिल गए नेटिजन्स

ट्रेन एक्सीडेंट से जुड़ा वीडियो एक बड़ी सीख भी देता है कि कभी भी चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. थोड़ी सी जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है. रेलवे स्टेशन पर हमेशा नियमों का पालन करना जरूरी होता है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके. अगर ट्रेन छूट जाए तो अगली ट्रेन का इंतजार करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होता है. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो भोपाल रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. इसे @Deadlykalesh नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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