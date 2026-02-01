  • Hindi
Train Ka Video: सीट के लिए दो महिलाओं में छिड़ी भयंकर जंग, एक ने खींचे बाल तो दूसरी ने उठाकर पटक दिया | देखिए

Train Ka Video: इसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन में सीट के लिए दो महिलाएं किस तरह एक दूसरे को पटक रही है. उनकी लड़ाई पर हर यात्री हिल गया.

Published date india.com Published: February 1, 2026 8:51 AM IST
Train Ka Video
Photo: @gharkekalesh/x.com

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़े नजारे खूब अपलोड किए जाते हैं. इनमें कभी कोई स्टंट दिखाता नजर आता है तो कोई डांस करते हुए वीडियो बनाता है. मगर कई बार सीट के लिए भयंकर जंग भी देखने को मिलती है. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिलाएं एक दूसरे को पीटना शुरू कर देती है. मामला लोकल ट्रेन का नजर आता है. इसमें सीट के लिए पहले दोनों में काफी बहस हुई और फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा. महिलाओं की लड़ाई को उस दौरान किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

ट्रेन में हुई लड़ाई
ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो महिलाओं में एक सीट के लिए बहस चल रही है. इसी दौरान बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया. एक ने तुरंत बाल खींचने शुरू कर दिए. तभी दूसरी ने उसे ट्रेन के फर्श पर ही पटक दिया. नीचे गिरी महिला मगर फिर भी उसके बाल खींचना नहीं छोड़ती है. दोनों की यह भयंकर लड़ाई देखकर अन्य यात्री भी सहम गए. कईयों ने कोशिश की कि दोनों की लड़ाई छुड़ाई जाए. मगर लगता है महिलाओं ने एक दूसरे को सबक सिखाने का ठान लिया था. काफी देर बाद दोनों की लड़ाई का अंत कराया गया.

एक्स पर देखिए वीडियो:

भयंकर लड़ाई देख हिल गए यात्री
ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के सीन ट्रेन से वायरल हुए हों. इससे पहले भी सीट के लिए भिड़ंत होती रही है. महिलाओं की लड़ाई से जुड़ा यह वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी धूम मचाने लगा है. इसे @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है. चंद सेकेंड के वीडियो पर हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज आ चुके हैं. साथ ही नेटिजन्स खूब प्रतिक्रियाएं भी कॉमेंट बॉक्स में दे रहे हैं. एक ने लिखा है, ‘ये तो ट्रेन में WWE का नजारा देखने को मिल रहा है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ये तो युद्ध हो रहा है.’

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

