नेपोलियन से जुड़े महल में शुरू हुई खजाने की तलाश, तभी कीचड़ से निकली हैरान करने वाली चीज

कई बार अचानक कुछ ऐसी चीजों से सामना हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता है. ऐसा ही एक मामला पोलैंड के लोअर सिलेसिया से सामने आया है जिसने चकित कर दिया.

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कीचड़ ने छिपा रखा था बड़ा राज. (Photo/AI)

फिल्मी खजाने की तलाश बनी असली खोज

पोलैंड के पुराने महल से जुड़ाव

सैनिक के कवच का दुर्लभ टुकड़ा मिला

Viral News Today: कल्पना कीजिए कि आप फिल्म की तैयारी के लिए खजाना खोजने निकले हों, और अचानक आपके हाथ इतिहास का एक दुर्लभ टुकड़ा लग जाए. पोलैंड के लोअर सिलेसिया में कुछ ऐसा ही हुआ. कोस्तोम्लोटी के पास स्थित पिएलाश्कोवित्से पैलेस की खाई में खजाने की तलाश कर रहे खोजकर्ताओं को 19वीं सदी के घुड़सवार सैनिक के कवच का एक दुर्लभ टुकड़ा मिला. यह खोज उस समय हुई, जब चर्चित पोलिश उपन्यास Satan from the Seventh Grade पर बन रही नई फिल्म के कलाकारों को असली खजाना खोजने का अनुभव कराया जा रहा था. इस अभियान का आयोजन लेखिका और पत्रकार योआना लाम्पार्स्का ने किया था.

नेपोलियन से सीधा संबंध

पिएलाश्कोवित्से पैलेस का इतिहास नेपोलियन युद्धों से भी जुड़ा है. 4 जून 1813 को इसी स्थान पर नेपोलियन की सेनाओं और रूस व प्रशा की सहयोगी सेनाओं के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी थी. बताया जाता है कि बाद में नेपोलियन ने इस फैसले को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना. यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि Satan from the Seventh Grade की कहानी से भी जुड़ती है, जिसमें नेपोलियन की पराजित सेना के एक सैनिक से जुड़े कथित छिपे खजाने का रहस्य है. फिल्म के कलाकारों को इसी कहानी की दुनिया को समझाने के लिए वास्तविक खोज अभियान में शामिल किया गया था.

कीचड़ से निकला कवच

इस अभियान में पेशेवर खोजकर्ताओं के साथ HUNTER Search Group, भूभौतिकी विशेषज्ञ दारियुश ग्वियाज्दा और DRACO History Explorers Association के सदस्य शामिल थे. DRACO के विस्वाव आंद्रिशियाक ने महल की खाई में खोज के दौरान कवच का टुकड़ा बरामद किया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फ्रांसीसी या प्रशियाई क्युरासियर सैनिक का हो सकता है. क्युरासियर भारी घुड़सवार सैनिक होते थे, जो धातु की छाती की सुरक्षा और हेलमेट जैसे कवच पहनते थे. खोजकर्ताओं को इसके अलावा महल के पार्क की नक्काशीदार मूर्तियों के टुकड़े और पुराने दरवाजों के ताले भी मिले. इन वस्तुओं को निजी संग्रह में रखने के बजाय जिएंबित्से के सिलेसियन हाउस म्यूजियम को दिया जाएगा और राज्य संग्रहालय की प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा.

तबाही के अवशेष

महल की खाई में मिले कुछ सामान का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी महीनों से भी हो सकता है. साल 1945 में लाल सेना ने पिएलाश्कोवित्से पैलेस को भारी लूट का निशाना बनाया था. उपलब्ध विवरणों के अनुसार, महल का फर्नीचर खिड़कियों से बाहर फेंक दिया गया था और वह करीब एक मीटर गहरी पानी वाली कीचड़ में जा गिरा. युद्ध के बाद स्थानीय लोगों को पानी से कुछ कीमती Meissen चीनी मिट्टी के सामान भी मिले थे. इसके बावजूद खाई की बाद में कभी पूरी तरह खोज नहीं की गई. इस अभियान ने 80 साल से अधिक समय से कीचड़ में दबे सामान को सामने लाने का मौका दिया. फिल्म की तैयारी के लिए शुरू हुई यह खोज अब वास्तविक ऐतिहासिक जांच में बदल गई है और संभावना है कि खाई की मिट्टी में अभी और पुराने अवशेष छिपे हों. (Surces : Association of History Explorers DRACO Żmigród).