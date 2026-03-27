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Tree House Video: पेड़ के ऊपर ही बना दिया 2 मंजिला घर, अंदर से दिखाया तो होश ही उड़ गए | देखें वीडियो

Tree House Video: सोशल मीडिया पर पेड़ पर बने घर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स भी इंप्रेस हो गए और खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

Published date india.com Published: March 27, 2026 9:55 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Tree House Video

Tree House Video: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जिन्हें देखने के बाद भी आंखों पर यकीन नहीं होता. ऐसा ही एक शानदार नजारा वायरल हो रहा है जो ट्री हाउस यानी पेड़ के ऊपर बने घर से जुड़ा है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे पेड़ पर शानदार तरीके से घर बनाया गया है. यह कोई साधारण लकड़ी का छोटा सा घर नहीं है, बल्कि एक शानदार और आकर्षक डिजाइन वाला घर है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए. ऊंचे और मजबूत पेड़ पर बने इस घर को इतनी बारीकी से तैयार किया गया है कि यह किसी सपनों के घर से कम नहीं लगता. इसकी बनावट और खूबसूरती लोगों का ध्यान खींच रही है और हर कोई इसे देखकर तारीफ कर रहा है.

पेड़ पर दो मंजिला घर

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि इस ट्री हाउस तक पहुंचने के लिए मजबूत सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनसे आसानी से ऊपर जाया जा सकता है. खास बात यह है कि यह ट्री हाउस एक नहीं बल्कि दो मंजिला है, जो इसे और भी खास बनाता है. आमतौर पर ट्री हाउस छोटे और साधारण होते हैं, लेकिन यह घर पूरी तरह अलग नजर आता है. अंदर का इंटीरियर बेहद शानदार है. कमरे में सुंदर लाइटिंग, आरामदायक फर्नीचर और सलीके से की गई सजावट इसे किसी लग्जरी होटल के कमरे जैसा बना देती है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

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ऊंचाई से मनमोहक नजारा

वीडियो की शुरुआत में ही देख सकते हैं कि एक शख्स अपनी पत्नी के साथ इस ट्री हाउस में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है. जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वहां का माहौल और भी आकर्षक लगने लगता है. इस घर की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंचाई है, जहां से चारों ओर का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. हरियाली, खुला आसमान और दूर-दूर तक फैला प्राकृतिक नजारा इस जगह को और खास बना देता है. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो को
rajni_i_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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