16 Wives 151 Children: लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि एक बीवी को संभालना मुश्किल है. सोचिए अगर किसी की 16 बीवियां और 151 बच्चे हों तो उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे…सोच लिया हो तो अब ऐसे शख्स के बारे में जान भी लीजिए. आजकल ये जनाब ट्रेंड कर रहे हैं.

खबर जिम्बॉब्वे से है. यहां एक शख्स ने 16 शादियां कीं, और पूरी जिंदगी वो बच्चे पैदा करता रहा है. अब तक वो 151 बच्चे पैदा कर चुका है.

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इतने भर से ये संतुष्ट नहीं है. अब ये 17वीं शादी की तैयारी कर रहा है.

मिरर डॉट कॉम ने जब ये खबर छापी तो ये आदमी ट्रेंड करने लगा. इसका नाम है मिशेक न्यानदोरो (Misheck Nyandoro).

A Zimbabwean man from Mbire, Misheck Nyandoro, has fathered 151 children with 16 wives & he is still counting

Mr Nyandoro has said POLYGAMY is a project that he undertaken since 1983 & he will stop marrying & fathering children the day death visits, him.@Chekkenyenye @OpenParlyZw pic.twitter.com/12eCPjB4ez — Eddie Gore (@EddieGore10) May 8, 2021

इतना सब करने के बाद ये जनाब कहते हैं कि इनकी लाइफ का एक ही लक्ष्य है, और वो है बीवियों को खुश रखना.

A retired Zimbabwean war veteran,Father of 151 children,says his full-time job is ‘satisfying’ his 16 wives.

Misheck Nyandoro, 66, says he sleeps with four of his wives every night and is even getting ready to marry his 17th bride. pic.twitter.com/k2Sgb2VkJC — Dr Adrianna🏵 (@AdriannatPk) May 12, 2021

Man with 151 kids, 16 wives plans to marry and get more children,Misheck Nyandoro has an impressive 151 children and 16 wives,the man who is unemployed said his work is to keep his wives happy always pic.twitter.com/Wu6pt7BeeO — Eng Mokogoti (@eng_mokogoti) May 11, 2021

इसकी उम्र है 66 साल. तमन्ना है कि मरने से पहले 100 शादियां कर ले और 1000 बच्चे पैदा कर ले.