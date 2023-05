Trending Video: हवा में उड़ते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में दाखिल हो गया सोफा, लोग बोले- फास्ट होम डिलीवरी । वीडियो

Trending Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कब क्या देखने को मिल जाए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं मगर कुछ ऐसे भी वीडियो देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुश होश फाख्ता कर देते हैं. एक दम इसी तरह का नजारा अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो है एक हवा में उड़ते सोफे का. वो इस तरह से उड़ रहा है जैसे मानो वो कोई चिड़िया हो. वीडियो तुर्की की राजधानी अंकारा का बताया जा रहा है, जहां हाल ही में भीषण तूफान आया था. इसी तूफान में एक सोफा भी कागज की तरह उड़ गया. जिसने भी यह नजारा देखा आंखों पर यकीन ना कर पाया.

आपने अभी तक हल्की चीजों को ही हवा में उड़ते हुए देखा होगा. लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि कोई भारी भरकम चीज भी हवा में कागज की तरह उड़ जाए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि काफी तेज हवा चल रही है और इसमें एक सोफा भी पक्षी की तरह उड़ता दिख रहा है. सोफा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में तेज रफ्तार के साथ दाखिल हो रहा है. किसी ने तुरंत इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. बताया जा रहा है कि यह घटना बीते 17 मई की बताई जा रही है.

हैरत में डाल देने वाले इस घटना का वीडियो @ianbremmer नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, ‘तुर्की, अंकारा में क्रेजी तूफान.’ बता दें कि अंकारा में तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि छतें और बिल्डिंग की खिड़किया तक उखड़ गईं. कई पेड़ भी इस दौरान जड़ से उखड़ गए. इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, ‘ये कुछ फास्ट होम डिलीवरी है.’ नजारे को देख कुछ को अलादीन की भी याद आ गई,