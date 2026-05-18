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Trending Video Russian Ladki Ne Ki Bharat Ki Tareef Google Trends Girl From Russia Fell In Love With India After Received So Much Love People Reaction Goes Viral

Trending Video: रूस की लड़की को भा गया भारत, बोली- डराया गया था मगर इतना प्यार मिला... | देखें वीडियो

Trending Video: रूस की लड़की का यह वीडियो जिसने भी देखा इंप्रेस हो गया. उसने भारत की तारीफ में ऐसी-ऐसी बातें कहीं, जिसे जानकर लोग गर्व करेंगे.

Trending Video: रूस की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें वो भारत के लोगों की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है. लड़की ने वीडियो शेयर करते हुए एक लंबा पोस्ट भी लिखा, जिसमें उसने अपने भारत यात्रा के अनुभव साझा किए. उसने बताया कि भारत आने से पहले कई लोगों ने उसे सावधान रहने की सलाह दी थी. लोगों ने कहा था कि भारत में लोगों से बचकर रहना चाहिए, लेकिन यहां आकर उसका अनुभव बिल्कुल अलग निकला. लड़की ने कहा कि भारत में उसे बेहद दयालु, मददगार और गर्मजोशी से भरे लोग मिले. यहां के लोगों ने उसे अपनापन महसूस कराया और उसकी सोच पूरी तरह बदल दी.

भारत आकर बदली सोच

रूसी लड़की ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत में कई लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की. कुछ लोगों ने उसे रास्ता बताया, तो कुछ ने उसे भारतीय संस्कृति और यहां की परंपराओं के बारे में समझाया. उसने कहा कि यहां के लोग हमेशा मुस्कुराकर मिलते हैं और अजनबियों से भी प्यार से बात करते हैं. लड़की ने यह भी बताया कि कई लोगों ने उससे पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं. यह छोटी-छोटी बातें उसे बहुत खास लगीं. उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने परिवार के बीच हो. भारत की संस्कृति, लोगों का व्यवहार और यहां की मेहमाननवाजी ने उसका दिल जीत लिया. उसने कहा कि भारत में उसे इंसानों के बीच सच्चा जुड़ाव देखने को मिला, जो कई जगहों पर अब कम दिखाई देता है.

इंस्टाग्राम पर दिखेगा ये वीडियो:

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झूला झूलते हुए पोस्ट किया वीडियो

रूस की लड़की के वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि वो बच्चों के साथ किस तरह झूला झूलकर खुशियां मना रही है. उसका वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत यहां के लोगों का अपनापन और सम्मान है. कुछ यूजर्स ने लिखा, ‘अतिथि देवो भव’ की भावना आज भी भारत में जिंदा है. वहीं कई लोगों ने रूसी लड़की की सादगी और ईमानदार शब्दों की तारीफ की. वीडियो को _discovering_india_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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