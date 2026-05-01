  • Hindi
  • Viral
  • Trending Video Servant Of Famous Youtuber Couple Lakhan Arjun Rawat Neetu Bisht Spitting Dishwashing Sink Cctv Video Goes Viral On Internet

Trending Video: मशहूर यूट्यूबर के नौकर पर लगा थूककर खाना बनाने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुआ ऐसा दृश्य | देखिए

Trending Video: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि घर का नौकर बर्तन धोने वाले सिंक में थूक रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स के होश ही उड़ गए.

Published date india.com Published: May 1, 2026 4:53 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Trending Video

Trending Video: मशहूर यूट्यूबर लखन अर्जुन रावत के घर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि उनके घर में काम करने वाला कुक पिछले पांच महीनों से बेहद गंदी हरकत कर रहा था. उनकी पत्नी नीतू बिष्ट ने अपने व्लॉग में खुलासा किया कि वो खाना बनाते समय उसी सिंक में थूकता था, जहां बर्तन साफ किए जाते थे. उसके थूक के छींटे खाने और बर्तनों तक पहुंच जाते थे. यह बात काफी समय तक किसी को पता नहीं चली और परिवार अनजाने में वही खाना खाता रहा. उनके इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया. इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

सीसीटीवी से खुला राज

उन्होंने बताया कि जब बार-बार परिवार की तबीयत खराब होने लगी, तब उन्हें कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ. शुरुआत में यह सामान्य बीमारी लगी, मगर बार-बार बीमार होने के बाद इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की गई. किचन में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का फैसला किया गया. फिर एक दिन कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. इसमें साफ दिखा कि कुक बर्तन वाले सिंक में थूक रहा होता है. उसके साथ एक और भी शख्स नजर आया. वो उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था. ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसे सारी बात पता हो.

एक्स पर देखिए वीडियो:

परिवार ने लिया बड़ा फैसला

इस घटना के सामने आने के बाद परिवार काफी डर गया और मानसिक रूप से भी परेशान हो गया. उन्होंने कुछ समय के लिए घर बदलने का फैसला किया, ताकि वे इस तनाव से बाहर निकल सकें. परिवार का कहना है कि जब तक वे पूरी तरह से सहज महसूस नहीं करेंगे, तब तक पुराने घर में वापस नहीं जाएंगे. साथ ही उन्होंने अपने फैंस और अन्य लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘सबको अपना खाना खुद ही बनाना चाहिए.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘किस मानसिकता के लोग हैं ये.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार आ रहे हैं. चंद सेकेंड का यह वीडियो @lakhan_999 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.