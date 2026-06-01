Viral Video: देसी जुगाड़ का एक और धांसू वीडियो हुआ वायरल, देखकर फैन ना हो जाओ तो कहना

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं. वीडियो में कोई महंगी मशीन, कोई नई टेक्नोलॉजी या करोड़ों का उपकरण नहीं दिखता. सिर्फ एक साड़ी, एक बाल्टी और थोड़ा सा देसी दिमाग नजर आता है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप में एक ऐसा जुगाड़ देखने को मिलता है, जिसे देखकर कई लोग कह रहे हैं कि भारतीयों का दिमाग सच में अलग ही लेवल पर चलता है. वीडियो में कुछ लोग छत पर रखे गेहूं को नीचे उतारने की तैयारी कर रहे हैं. आमतौर पर इस काम में काफी मेहनत लगती है, लेकिन यहां मामला कुछ अलग ही निकला.
ये भी जरूर पढ़ें- दादी ने जिंदगी में पहली बार देखा समुद्र, 87 साल बाद पूरा हुआ सपना तो छलक गए आंसू | देखिए वीडियो
वीडियो में दिखाई देता है कि एक साड़ी को छत से नीचे तक बिछाया गया है. ऊपर मौजूद शख्स बाल्टी से गेहूं साड़ी पर डालता है और देखते ही देखते गेहूं फिसलता हुआ सीधे नीचे रखी बोरी में पहुंच जाता है. पूरा सिस्टम इतना आसान और मजेदार है कि देखने वाले बार-बार वीडियो चला रहे हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जुगाड़ किसी इंजीनियरिंग लैब में नहीं, बल्कि गांव के माहौल में तैयार किया गया है. इंटरनेट पर लोग इसे ‘देसी कन्वेयर बेल्ट’ और ‘गांव की टेक्नोलॉजी’ जैसे नाम दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जहां लोग लाखों रुपये की मशीनें खरीदते हैं, वहीं यहां एक साड़ी ने पूरा काम आसान बना दिया.
View this post on Instagram
वीडियो पर कमेंट्स की भी बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, ‘भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए.’ दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा, ‘नासा वाले भी यह वीडियो देखकर नोट्स बना रहे होंगे.’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘जुगाड़ के मामले में भारतीयों को कोई नहीं हरा सकता.’ यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक साधारण काम का वीडियो नहीं रह गया, बल्कि इंटरनेट पर लोगों के मनोरंजन का बड़ा जरिया बन गया है. देसी दिमाग और आसान समाधान का यह वीडियो अब हजारों लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.