Aryan Kha Bail News: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आज गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Bollywood Superstar Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को एक बड़ी राहत देते हुए क्रूज ड्रग्स (Drugs on Cruise Case) मामले में जमानत दे दी है. आर्यन के अलावा हाईकोर्ट ने अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था.

जस्टिस एनडब्ल्यू सांब्रे ने तीनों को जमानत दी. कोर्ट कल शुक्रवार को इस मामले में विस्तृत आदेश पारित करेगी. एक बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि खान, मर्चेंट और धमेचा अदालत के आदेश प्राप्त होने तक जेलों से बाहर नहीं निकलेंगे. वहीं आर्यन खान को जमानत की खबर मिलते ही ट्विटर पर #AryanKhanBail टॉप ट्रेंड बन गया है. लोग जमकर कमेंट और मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. इसमें कई मीम्स ऐसे भी नजर आए जिन्हें देखकर आप पेट पकड़कर हसेंगे. यहां देखिए ऐसे ही कुछ मजेदार मीम्स…

Bombay high court granted bail to Aryan khan …

Gauri khan will be like this when #AryaanKhan will come home.. #AryanKhanBail #SRK आर्यन खान pic.twitter.com/P5Q8HDtHiz

— Bella Ciao (Chai) (@punjabiii_munda) October 28, 2021