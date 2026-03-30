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VIDEO: बिरयानी में लेग पीस नहीं मिला तो सबको पीटने लगे बाराती, वायरल हुआ यूपी का गजब वीडियो | देखें
Ajab Gajab Video: बैंक्वेट हॉल में बारात पहुंचने के बाद खाने की व्यवस्था शुरू हुई. इसी दौरान कुछ बारातियों को बिरयानी में उनकी पसंद का लेग पीस नहीं मिला, जिस पर उन्होंने नाराजगी जतानी शुरू कर दी.
Viral Video Today: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हसनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह खुशी के बजाय जंग का मैदान बन गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मामूली सी बात को लेकर बारातियों और लड़की पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई. जानकारी के मुताबिक बैंक्वेट हॉल में बारात पहुंचने के बाद खाने की व्यवस्था शुरू हुई. इसी दौरान कुछ बारातियों को बिरयानी में उनकी पसंद का लेग पीस नहीं मिला, जिस पर उन्होंने नाराजगी जतानी शुरू कर दी. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.
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बिरयानी में लेग पीस के लिए लड़ाई
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग एक-दूसरे पर कुर्सियां तक फेंक रहे हैं. माहौल इतना बिगड़ गया कि वहां मौजूद लोग बीच-बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था. कुछ लोग दूल्हा पक्ष को समझाते नजर आते हैं, लेकिन गुस्से में कोई सुनने को तैयार नहीं दिखता. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर journalist_pawan_perjapati_01 नाम के हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो को हजारों-लाखों व्यूज मिल चुके हैं.
क्या बोले नेटिजन्स
यूजर्स इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे शादी जैसे पवित्र मौके की बेइज्जती बता रहे हैं, तो कुछ इसे समाज की बदलती सोच पर सवाल मान रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘बेटी की शादी में परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है और यहां लोगों को सिर्फ बोटी की पड़ी है.’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘इसीलिए सादी और सादगी भरी शादी बेहतर होती है.’ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि असल में झगड़ा कुछ लोगों के बीच हुआ होगा, लेकिन मौके पर मौजूद अन्य लोग भी अपनी भड़ास निकालने लगते हैं, जिससे मामला और बिगड़ जाता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि छोटी-छोटी बातों पर बेकाबू होती भीड़ किस तरह खुशी के मौके को विवाद में बदल देती है.