Trending Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखते ही हर कोई हैरान है. दरअसल, एक शख्स के ऊपर से ट्रेन गुजर गई पर उसे कुछ नहीं हुआ. इटावा जिले के भरथना रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन के 17 डिब्बों के उनके ऊपर से गुजरने के बाद भी भोला सिंह की जान बच गई, यह एक तरह का चमत्कार था. घटना उस समय हुई जब भोला सिंह आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी के सामान्य वर्ग में चढ़ने के प्रयास में रेलवे ट्रैक पर फिसल गया.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पटरी पर एक शख्स गिरा हुआ और उसके ऊपर से पूरी ट्रेन तेज रफ्तार के साथ गुजर रही है, जबकि शख्स प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच की संकरी जगह में नीचे पड़ा है. और ट्रेन के जाते ही उठ खड़ा हुआ. शख्स का नाम भोला सिंह बताया जा रहा है.

Viral Video : Train passed over a man at Bharthana railway station in Etawah as death…, watch breath-taking video pic.twitter.com/eHtn1LcN1A

— santosh singh (@SantoshGaharwar) September 6, 2022