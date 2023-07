Viral Video: प्रचार करने पहुंचे विधायक को जनता ने पकड़ लिया, फिर जबरन कीचड़ में चलवाया

पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में सत्‍तारूढ़ टीएमसी के विधायक मंगोबिना अधिकारी को लोगों ने कीचड़ भरी सड़क पर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया. टीएमसी विधायक आगामी पंचायत चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले के भटार विधानसभा क्षेत्र में गए थे. क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि 2011 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से टीएमसी सरकार ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत करने में विफल रही है.

लोगों का आरोप है कि कई बार अपील करने के बावजूद न तो जिला प्रशासन और ना ही स्थानीय पंचायत निकायों ने सड़क की मरम्मत के लिए कोई पहल की है. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, ‘हम चाहते थे कि विधायक यह महसूस करें कि कीचड़ भरी सड़कों पर चलना कितना मुश्किल है.’

वहीं विधायक के कीचड़ से भरी सड़क पर चलने का वीडियो भी सोशल मीडिया में छाया हुआ है. इसमें देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने उन्हें जबरन कीचड़ से भरी सड़क पर उतरने पर मजूब कर दिया.