अमीरात एयरलाइंस की फ्लाइट के खाने में मिला बाल, भड़की सांसद ने ट्विटर पर की शिकायत

तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने फ्लाइट के खाने में बाल मिलने की अमीरात एयरलाइंस के अधिकारी से औपचारिक शिकायत की है. एक्ट्रेस से राजनेता बनी मिमी चक्रवर्ती ने दावा किया कि उसने मामले में एयरलाइंस के अधिकारियों से एक औपचारिक शिकायत की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार देर रात ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताया.

उन्होंने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि डियर अमीरात. मुझे विश्वास है कि आप अपने साथ यात्रा करने वाले लोगों की देखभाल करते है. लेकिन मेरा मानना है कि खाने में बाल मिलना कोई अच्छी बात नहीं है. मैंने आपकी टीम को मेल किया लेकिन आपने जवाब देना या माफी मांगना जरूरी नहीं समझा. वह चीज मेरे खाने से निकली जिसे मैं चबा रही थी. उम्मीद है कि आप मेरे मेल का जवाब देंगे.