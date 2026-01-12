  • Hindi
Dost Ka Video: अमीर बना तो हर दोस्त को iPhone 17 Pro Max गिफ्ट कर दिया, शख्स की दिलेरी से चौंक गया जमाना | देखें वीडियो

True Friendship Viral Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि शख्स अपने सभी दोस्तों को आईफोन स्टोर लेकर गया और हर एक को 17 प्रो मैक्स गिफ्ट कर दिया.

Dost Ka Viral Video: दोस्ती की मिसाल कायम करने वाली एक ऐसी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने पूरे जमाने को हैरान कर दिया है. इसमें अमीर बने शख्स ने अपने सभी दोस्तों को Apple का लेटेस्ट iPhone 17 Pro Max गिफ्ट कर दिया. आईफोन अपने हाई-टेक फीचर्स और लगभग 1.5 लाख रुपये की कीमत की वजह से खूब लग्जरी माना जाता है. मगर शख्स ने यही फोन अपने दस दोस्तों को एक-एक गिफ्ट कर दिया. दोस्तों को आईफोन गिफ्ट करने के लिए शख्स ने करीब 15 लाख रुपये का बिल चुकाया. शख्स की इस दिलेरी ने ना सिर्फ उसके दोस्तों को भावुक कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

प्रैंक समझने लगा दोस्त

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मोबाइल स्टोर में ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इकट्ठा हैं. शख्स काउंटर पर खड़ा होकर कहता है, मैं सबको दे रहा हूं.’ उसके दोस्त पहले तो हंसते हैं, लेकिन जैसे ही14 लाख 70 हजार रुपये का बिल आता है. सबके चेहरे देखने लायक होते हैं. किसी को यकीन नहीं होता कि उनका दोस्त आईफोन गिफ्ट कर रहा है. मजेदार है कि एक दोस्त तो सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, ये प्रैंक तो नहीं? मगर शख्स सीरियस होकर बिल की पेमेंट करता है और फोन बांटना शुरू कर दिया. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर दुकानदार के साथ दोस्त भी हैरान रह जाते हैं.

वीडियो देखकर हैरान रह गए नेटिजन्स

मालूम हो इस वीडियो को X पर @Tahkeek_KSA ने शेयर किया, जो अब लाखों व्यूज बटोर चुका है. यूजर्स वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि ऐसे दोस्त कहां मिलते हैं. एक कमेंट में कहा गया, दोस्ती हो तो ऐसी.’ एक कमेंट में लिखा गया, ये अमीर कैसे बना? लॉटरी लगी क्या? वहीं कुछ लोग इसे ‘फ्रेंडशिप गोल्स‘ बता रहे हैं, तो कुछ मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरे दोस्त तो चाय की ट्रीट पर ही बहस करते हैं.’

किस शहर का है मामला

बताया गया कि ये घटना दिल्ली के किसी बड़े मॉल में हुई, जहां शख्स ने पेमेंट किया। मगर इस गिफ्ट से ज्यादा चर्चा युवक की शख्स की हो रही है. ये असली अमीरी की निशानी है या सिर्फ शोऑफ? जो भी हो, ये स्टोरी बता रही है कि सच्ची दोस्ती में पैसे की कोई कीमत नहीं. स्पष्ट कर दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

