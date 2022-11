सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के नए मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने ऐलान किया है कि ब्लू टिक यूजर्स को अब इस सुविधा की फीस चुकानी होगी. आसान शब्दों में समझें तो ट्विटर के ब्लू टिक यूजर्स को हर महीने अब आठ डॉलर (करीब 660 रुपये) देने होंगे.Also Read - ट्विटर ने की प्रीमियम ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए ऐड-फ्री आर्टिकल बंद करने की घोषणा

मस्क के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया में कोहराम सा मच गया और यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने तक की बात कही. मजेदार है कि लोगों की नाराजगी और शिकायत के बाद मस्क ने आज बुधवार को फिर एक ट्विट किया है. Also Read - पत्नी ने इतना मारा कि निकल आया खून, पीड़ित पति ने अब पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार | Viral हुआ ट्वीट

ट्वीट में उन्होंने साफ किया कि सभी शिकायतकर्ता, कृपया शिकायत करना जारी रखें, मगर आठ डॉलर देने ही होंगे. मजेदार है कि मस्क ने इसके साथ ही ट्विटर पर अपना बायो भी बदल लिया. इसमें उन्होंने लिखा, ‘Twitter Complaint Hotline Operator.’ Also Read - Twitter News: खतरे में ट्विटर कर्मचारियों की नौकरी, 12 घंटे सातों दिन करना होगा काम!

इधर दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क के ट्वीट के बाद नेटिजन लगातार प्रतिक्रिया दे रहें हैं. कुछ लोगों ने इसे बिजनेस मॉडल बताया तो बड़ी तादाद में लोगों ने ट्विटर तक छोड़ने की धमकी दे डाली. हालांकि कई यूजर्स ने फीस करने जैसे मजेदार कमेंट भी किए.

कई यूजर्स ने मस्क के ट्वीट पर मजेदार प्रतिक्रिया दी. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, ‘सभी को एलन मस्क के अकाउंट की रिपोर्ट करनी चाहिए.’ @UGLawyer नाम के हैंडल से लिखा गया कि सामान्य यूजर्स को भी दो डॉलर का भुगतान करना चाहिए. ट्विटर पर गरीबों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए.

एक यूजर्स @metuchizzy ने लिखा कि हम जल्द ही आपके अकाउंट की रिपोर्ट करेंगे. एक भारतीय @Singh3Rajiv ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, ‘मतलब 640 रुपये दूं. इतने में तो एक बच्चा पढ़ाई कर लेगा मेरा.’ @kcjpr नाम के हैंडल से लिखा गया, ‘हम पैसे बिल्कुल नहीं देंगे.’

@abhaShukla23 नाम के हैंडल से लिखा गया, ‘आठ डॉलर तो बहुत महंगा है. एक डॉलर लगाओ तो ले लें. थोड़ा सस्ता लगाओ तो पूरे परिवार के लिए भी ले लेंगे.’ एक कमेंट में लिखा गया, ‘तीसरी दुनिया के यूजर्स के लिए इसे चार डॉलर तक कर सकते हो क्या.’

Normal accounts should also cost at least $2. Twitter shouldn't be for the poor💀

Why $8? Why not have tier sets?

$100 for politicians.

$50 for media/journalists.

$25 for celebrities

$10 for regular people.

The higher tiers get a lot more from the service. They literally change the world.

— Andrew Walsh (@AWalshHistory) November 2, 2022