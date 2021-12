सोशल मीडिया पर दो लड़कों का एक भयानक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में बिल्डिंग में आग लगी दिख रही है और दोनों लड़के किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे हैं. यह घटना न्यूयॉर्क के ईस्ट विलेज की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का बिल्डिंग की खिड़की से लटका हुआ है. जबकि कुछ देर बाद दूसरा शख्स खिड़की से सटे हुए पोल को पकड़ लेता है. दो लड़के किसी भी रेसक्यू टीम का इंतजार नहीं करते हैं और पोल के सहारे नीचे उतर जाते हैं.Also Read - Tiger Ka Video: टाइगर ने भैंसे के ऊपर खतरनाक अंदाज में किया अटैक, अगले ही पल दिखा हैरान करने वाला नजारा- देखें वीडियो

लड़कों ने पोल के सहारे बचाई जान

दोनों लड़के किसी तरह बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस दौरान कुछ चोटें भी लग जाती हैं. एक लड़का 13 साल का तो दूसरा 18 साल की उम्र का बताया जा रहा है. GoodNewsCorrespondent नाम के ट्विटर हैंडल से वीडियो को शेयर किया गया है. साथ ही जानकारी दी गई है, "2 लड़के जिनमें एक की उम्र 13 और दूसरे की 18 साल है. दोनों न्यूयॉर्क सिटी के ईस्ट विलेज में स्थित एक बिल्डिंग में लगी आग से खुद को बचाते दिख रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं एक लड़का खिड़की से लटका हुआ है और दूसरा पोल से लटके हुए उसकी मदद कर रहा है."

Yesterday morning 2 teens—a 13 and 18-yr-old— escaped a burning building in East Village, NYC. In the video you can see the first teen hanging from the window then stand up and hold on to a pole and help the second person.

