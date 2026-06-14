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जूलरी शॉप को लूटने पहुंच गईं दो लड़कियां, मौका मिलते ही छिड़क दिया पेपर स्प्रे | देखें पटना का ये वीडियो

दो लड़कियां एक जूलरी शॉप में दिखाई दे रही हैं. वे पहले जूलरी देख रही होती हैं. मगर एकाएक उन्होंने ऐसा कुछ किया कि सभी हैरान रह गए.

Written by: Nandan Singh
Published: June 14, 2026, 9:04 AM IST
Patna Jewellery Shop Viral Video
जूलरी शॉप में लूट की कोशिश. (Photo/X)

Patna Ka Viral Video: पटना के दीघा इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दो लड़कियां एक जूलरी शॉप में दिखाई दे रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पहले सामान्य ग्राहकों की तरह दुकान में बैठकर जूलरी देख रही होती हैं. दुकानदार उन्हें अलग-अलग आभूषण दिखा रहा था और सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था. लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों ने ऐसा कदम उठाया, जिससे वहां मौजूद लोग भी चौंक गए. बताया जा रहा है कि लड़कियों ने जूलरी लेकर भागने की योजना बनाई थी और इसी मकसद से वे दुकान में पहुंची थीं.

दुकानदार पर छिड़का पेपर स्प्रे

वीडियो में दिख रहा है कि जूलरी देखते-देखते दोनों लड़कियों ने अचानक दुकानदार पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया. पेपर स्प्रे पड़ते ही दुकानदार परेशान हो उठा. अचानक हुए इस हमले से दुकानदार घबरा गया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा. माना जा रहा है कि लड़कियों का इरादा दुकानदार को कुछ समय के लिए असहाय बनाकर जूलरी लेकर फरार होने का था. हालांकि उनकी यह योजना सफल नहीं हो सकी. दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत दुकान से बाहर निकलकर मदद के लिए आवाज लगाई और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी.

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एक्स पर देखिए यह वीडियो:

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

दुकानदार की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को पकड़ लिया और उन्हें भागने का मौका नहीं दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो अब तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लोग इस घटना पर हैरानी जता रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुकानदार की सूझबूझ और सतर्कता की तारीफ कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना पटना के दीघा क्षेत्र की है. इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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