Udne Wali Jhadu Ka Video: सोशल मीडिया में कभी-कभी ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर हैरानी भी होती है यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है. इस समय एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. वीडियो एक झाड़ू से जुड़ा है जो ऐसी स्थिति में है देखकर आंखें फटी रह जाएंगी. हैरान कर देने वाले इस वीडियो को अभी तक हजारों लाखों बार देखा जा चुका है और नेटिजन भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

वीडियो अमेरिका में एक डिलीवरी ड्राइवर ने अपने कैमरे में कैद किया है. उसने कहा कि 'मैं तो डिलीवरी कर रहा था मगर ये क्या है? एक तैरती हुई झाड़ू है.' इसके बाद वो अपना कैमरा सामने की तरफ करता है जहां 'हवा में तैरती एक झाड़ू' को साफ देखा जा सकता है. शख्स कहता है कि 'ये सिर्फ तैर रही है. सीरियसली ये हवा में तैर रही है. यहां कोई तार नहीं भी नहीं है और ना ये किसी चीज से जुड़ी है. आखिर ये क्या है?' शख्स इसके बाद कार से बाहर निकलता है और कैमरा जूम कर हवा में तैरती झाड़ू की तरफ करता है.

यहां देखें वीडियो-

Random floating broom suspended in midair because why not at this point? pic.twitter.com/9kMmRFUFIP

— Kimber Maddox 🍀⏳🎗🕊🥞 (@MeanPanduh) November 5, 2021