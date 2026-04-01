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VIDEO: पॉलिथीन में ही पेट्रोल लेने पहुंच गई महिला, फिर जो किया देखकर यकीन नहीं होगा | देखें वीडियो

महिला पेट्रोल पंप पर पहुंची और सामान्य कैन या कंटेनर की जगह प्लास्टिक की थैलियों में पेट्रोल भरने लगी. उसने एक-एक कर कई पॉलिथीन बैग में ईंधन भरा और उन्हें कार की डिग्गी में रख दिया.

Published date india.com Published: April 1, 2026 2:59 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
पॉलिथीन में पेट्रोल लेने पहुंची महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: पेट्रोल की कमी और अफवाहों के दौर में लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने पेट्रोल स्टोर करने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए. यह नजारा इतना जोखिम भरा था कि जरा सी चूक किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी. घटना के दौरान महिला पेट्रोल पंप पर पहुंची और सामान्य कैन या कंटेनर की जगह प्लास्टिक की थैलियों में पेट्रोल भरने लगी. उसने एक-एक कर कई पॉलिथीन बैग में ईंधन भरा और उन्हें कार की डिग्गी में रख दिया. वहां खड़े लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर कोई इतना खतरनाक फैसला कैसे ले सकता है.

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वीडियो में क्या कुछ दिखा

शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि महिला कार में पेट्रोल पंप पर पहुंचती है. उसके पीछे अन्य गाड़ियां भी कतार में मौजूद हैं. देखकर लगता है कि महिला अपनी कार की टंकी फुल करेगी. मगर इसके उलट उसने ऐसा कुछ किया जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा. वीडियो में देखेंगे कि महिला गाड़ी से नीचे आई और प्लास्टिक की थैली में पेट्रोल भरने लगती है. महिला एक-एक कर करीब तीन पॉलिथीन में पेट्रोल भरती है और कार की डिग्गी में रखती है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग महिला के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह की हरकतें ना सिर्फ गैरजिम्मेदाराना हैं, बल्कि कानूनन भी गलत हैं. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर freddynagz नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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