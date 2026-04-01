Hindi Viral

Uk Woman Was Seen Filling Petrol In Plastic Bags Video Went Viral

VIDEO: पॉलिथीन में ही पेट्रोल लेने पहुंच गई महिला, फिर जो किया देखकर यकीन नहीं होगा | देखें वीडियो

महिला पेट्रोल पंप पर पहुंची और सामान्य कैन या कंटेनर की जगह प्लास्टिक की थैलियों में पेट्रोल भरने लगी. उसने एक-एक कर कई पॉलिथीन बैग में ईंधन भरा और उन्हें कार की डिग्गी में रख दिया.

पॉलिथीन में पेट्रोल लेने पहुंची महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: पेट्रोल की कमी और अफवाहों के दौर में लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने पेट्रोल स्टोर करने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए. यह नजारा इतना जोखिम भरा था कि जरा सी चूक किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी. घटना के दौरान महिला पेट्रोल पंप पर पहुंची और सामान्य कैन या कंटेनर की जगह प्लास्टिक की थैलियों में पेट्रोल भरने लगी. उसने एक-एक कर कई पॉलिथीन बैग में ईंधन भरा और उन्हें कार की डिग्गी में रख दिया. वहां खड़े लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर कोई इतना खतरनाक फैसला कैसे ले सकता है.

VIDEO: ट्रेन का खाना खाते ही सूज गए महिला के होंठ, फिर मेडिकल रिपोर्ट में पता चली चौंकाने वाली बात

वीडियो में क्या कुछ दिखा

शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि महिला कार में पेट्रोल पंप पर पहुंचती है. उसके पीछे अन्य गाड़ियां भी कतार में मौजूद हैं. देखकर लगता है कि महिला अपनी कार की टंकी फुल करेगी. मगर इसके उलट उसने ऐसा कुछ किया जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा. वीडियो में देखेंगे कि महिला गाड़ी से नीचे आई और प्लास्टिक की थैली में पेट्रोल भरने लगती है. महिला एक-एक कर करीब तीन पॉलिथीन में पेट्रोल भरती है और कार की डिग्गी में रखती है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Farid Nagi (@freddynagz)

Add India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग महिला के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह की हरकतें ना सिर्फ गैरजिम्मेदाराना हैं, बल्कि कानूनन भी गलत हैं. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर freddynagz नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें