Ukraine Russia Crisis: रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब बढ़ता ही जा रहा है. इसी तनाव के बीच यूक्रेन की संसद ने 24 फरवरी से देश में आपातकाल लागू करने के विधेयक का भी समर्थन किया है. रूस और यूक्रेन के बीत उतपन्न हुए इस तनाव पर दुनियाभर की नजरें हैं. इसी बीच अमेरिकी रिपोर्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. रिपोर्टर ने रूस और यूक्रेन संकट को 6 भाषाओं में कवर किया है. रिपोर्टर अपने इस अंदाज से दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और यूजर्स भी इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक रिपोर्टर इस संकट को एक या दो नहीं बल्कि 6 भाषाओं में कवर कर रहे हैं. इन भाषाओं में अंग्रेजी, लग्जमबर्गी, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच और जर्मन शामिल है. इस रिपोर्टर का नाम फिलिप क्राउथर बताया जा रहा है और उन्होंने खुद इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. करीब एक मिनट का यह वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

यहां देखें वीडियो:

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

— Philip Crowther (@PhilipinDC) February 21, 2022