Couple Dance Video: बुजुर्ग कपल का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. ये वीडियो कोलकाता का है. वीडियो में दंपत्ति 'वो चली वो चली' पर डांस कर रहा है.

ये वीडियो कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में पार्टी का है. वीडियो में बुजुर्ग कपल का मनमौजी डांस ही लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

इस क्लिप को इंस्टाग्राम पर @thebohobaalika ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Last night at @hrckolkata was something else. The band played 90s indi pop and songs that made me live through my school life. Booz and nostaligia is a deadly combo & when the company is great the vibe bifold.

This couple grooving was parents of the lead vocalist; I envy this guy. HRC never felt so soft❤️

Cheers to more women dancing in sarees, cheers to kolkata. #cityofjoy

@thegrooverzindia you were great!

दंपत्ति ने जिस गाने के मिक्स वर्जन पर डांस किया है उसे कंपोज करने वाले बैंड में इनके बेटे भी हैं. ये बैंड 90 के दश के इंडी पॉप और गानों को मिक्स करता है.

इस पोस्ट को लोगों ने 27 हजार से अधिक बार लाइक किया है. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग इसे रि-शेयर कर रहे हैं. लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.