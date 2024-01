अंकल ने लड़कियों से बात करने के आरोप में लड़के को पीटा, वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे

सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है. वायरल हो रहा वीडियो कुछ ऐसा ही है.वीडियो में सड़क किनारे खड़े एक लड़के को अंकल मारते हुए नजर आ रहे हैं. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया जिसे लेकर अंकल इतना भड़क गए और उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगे.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक लड़का स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी कुछ लड़कियों से बात करते नजर आ रहा है. अंकल अपनी बाइक से कहीं जा रहे होते हैं तभी लड़के को रोक उसे थप्पड़ मारने लग जाते हैं.अंकल लड़के को लेकर ऐसी बात करते हैं जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे. अंकल लड़के पर एक लड़की को छेड़ने का इल्जाम लगाते हैं.वीडियो में लड़का कहता नजर आता है कि मैं कुछ पूछ रहा था लेकिन अंकल मानते नहीं हैं और उसे मारते रहते हैं.तभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स उसके पास जाता है और वह भी उससे बदसलूकी करते हुए नजर आ रहा है.

Kalesh over that guy Caught talking with a Girl on Middle-of the Road

pic.twitter.com/3iB3GLl3yT

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 7, 2024