Uncle Ka Lungi Dance: खुश रहने को वजह की जरूरत नहीं, ये तो एक एहसास है जो दिल से आता है. ऐसे ही एक खुशमिजाज अंकल का वीडियो सोशल मीडिया पर कहर बरपा रहा है. वीडियो इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर आप भी अंकल के फैन हो जाएंगे.

वीडियो में दिख रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा है. उसने लुंगी पहनी है. और वो शीशे में देख-देखकर डांस कर रहा है.

इस वीडियो को IPS दीपांशु काबरा ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

इस वीडियो को IPS दीपांशु काबरा ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

When you are Truly, Deeply, Madly in #Love with Self.

देखें वीडियो-

When you are Truly, Deeply, Madly in #Love with Self.👇. 😅 pic.twitter.com/Bh6g5pA2P0

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) May 20, 2021