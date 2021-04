Underwater Gymnastics: हुस्न की मल्लिका पानी में उतरी और उसने ऐसी कलाबाजियां कीं, जिसने देखा दिल खो बैठा. तभी तो ये वीडियो लोगों की पहली पसंद बन गया है. Also Read - Female Dancer Video: दर्शकों से खचाखच भरा था हॉल, महिला डांसर ने डांस के बीच में ही बदल ली ड्रेस

इस हैरतअंगेज वीडियो की चर्चा हर तरफ है. हो भी क्यों ना, ऐसे वीडियो रोज-रोज देखने को कहां मिलते हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में महिला जिम्नास्टिक दिख रही है. जो अंडरवॉटर यानी पानी के अंदर रिबन से कलाबाजियां कर रही है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर kristimakusha इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया है.

शेयर करते हुए लिखा,

Underwater Rhythmic gymnastics

The Author of underwater video and the only participant is me

देखें पोस्ट-

View this post on Instagram A post shared by Kristina Makushenko (@kristimakusha)

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 8,050 likes मिले चुके थे. वीडियो पर कमेंट्स का दौर जारी है.

लोग इस महिला के हुनर की तारीफ कर रहे हैं. वे कमेंट कर लिख रहे हैं कि इस तरह के करतब करना मामूली बात नहीं.