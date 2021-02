Union Budget 2021: आम बजट के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ये वीडियो स्कूली बच्चों का है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - Budget 2021 Highlights: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने संसद में पेश किया बजट, जानें क्या-क्या है इसमें खास

वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे एक गेम खेलते दिख रहे हैं. सभी बच्चों के सिर पर प्लेट है. आंखों पर पट्टियां बंधी हैं.

बच्चे के सिर पर बंधी प्लेट पर आटा डाला जाता है. फिर वो पीछे बैठे बच्चे के सिर पर बंधी प्लेट पर आटा डालता है. इस क्रम में बच्चों की पंक्ति में बैठे आखिरी बच्चे तक कुछ नहीं पहुंचता.

हर बच्चा जब पीछे बैठे बच्चे के सिर की प्लेट पर आटा डालता है तो आटा उन पर भी गिरता है. वीडियो में बच्चों के हंसने की आवाज भी आ रही है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर @TheFigen अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा, And that’s trickle down economics!

देखें वायरल वीडियो-

वीडियो को लोग काफ पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 78.5K views मिल चुके थे.

लोग वायरल वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं-

The best part is the kid at the end who receives nothing, yet joyous about it — Me (@SmartLudmilla) January 31, 2021

The poorest are the happiest of them all. Lol — TreeStirTree (@DoanDreamiebtc) February 1, 2021

That first kid is a real jobs creator. — pd (@pawliticks) January 31, 2021