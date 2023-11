साउथ कोरिया में खुला कॉमिक बुक जैसा दिखने वाला यूनिक मोनोक्रोम कैफे, लोग बोले- एक बार जरूर जाना चाहिए

रेस्टोरेंट में आपने खाना तो जरूर खाया होगा. लेकिन एक रेस्टोरेट ऐसा भी है जहां आपको यूनिक मोनोक्रोम कैफे देखने को मिलता है . सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख लोग काफी हैरान है. यह वायरल हो रहा वीडियो साउथ कोरिया के एक ऐसा कैफे है, जहां जाकर आपको लगेगा कि आप किसी कॉमिक की दुनिया में आ गए है. इस वीडियो को देख आपका भी मन यहां आने को कहेगा.

There is a cafe in South Korea where everything is monochrome and like a drawing, making you feel like you are in a storybook

It’s called Cafe Yeonnam-dong 239-20

