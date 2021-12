Andhra Pradesh News: तमाम राजनीतिक दल के नेता भी अजब-गजब बयान देते रहते हैं जिससे बाद में उनकी खूब किरकिरी होती है. ऐसे ही एक वादा किया है आंध्र प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने. उन्होंने जनसमुदाय को संबोधित करते हुए एक ऐसा वादा किया है कि जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी. उन्होंने प्रदेश के लोगों से भारतीय जनता पार्टी (BJP) को वोट देने की अपील तो की है, इसके साथ एक अजीब वादा भी कर दिया है. दरअसल, मंगलवार को विजयवाड़ा में उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, “भाजपा को एक करोड़ वोट दीजिए, हम सिर्फ 70 रुपये में शराब मुहैया कराएंगे. वो यहीं नहीं रूके, इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास और राजस्व बचा है, तो सिर्फ 50 रुपये में शराब उपलब्ध कराएंगे.”Also Read - Omicron In India Latest Update: अब आंध्र प्रदेश-चंडीगढ़ भी पहुंचा ओमिक्रॉन, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज

Cast one crore votes to Bharatiya Janata Party…we will provide liquor for just Rs 70. If we have more revenue left, then, will provide liquor for just Rs 50: Andhra Pradesh BJP president Somu Veerraju in Vijayawada yesterday pic.twitter.com/U9F1V8vly7

— ANI (@ANI) December 29, 2021