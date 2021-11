Shadi Ka Card: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है. अभी एक शादी का निमंत्रण पत्र अपने यूनिक कंटेंट की वजह से हर तरफ छाया हुआ है. ये निमंत्रण पत्र असम के एक वकील ने छपवाएं हैं, जिसे भारतीय संविधान की थीम पर रखा गया है. आम वेडिंग कार्ड में जहां मेहमानों से विवाह में शामिल होने की अपील की जाती है इसमें उल्टा है. इसमें मेहमानों को विवाह में शामिल होने का नोटिस दिया है. खास बात है कि वेडिंग कार्ड में विवाहों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और अधिकारों के बारे में भी लिखा गया है.Also Read - Viral Video: लड़की ने कर दिखाया ऐसा स्टंट बस देखते रह गए लोग, दूसरी ने तो कर दिया कमाल | देखिए

इसमें लिखा गया है- विवाह का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21 of The Indian Constitution) के तहत जीने के अधिकार का एक भाग है. इसलिए मेरे इस मौलिक अधिकार का उपयोग करने का समय 28 नंवबर, 2021 है. इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अनुच्छेद 19 (i) (B) (शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार) (Article 19 (i)(b)) के तहत आप उपस्थित हों और अपना आशीर्वाद दें.

इसमें आगे कहा गया कि दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act 1955) के तहत 28 नवंबर, 2021 को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए सहमत होकर विवाह करने का निर्णय लिया है. निमंत्रण पत्र के आखिर में जो कुछ लिखा गया है वो सबसे ज्यादा मजेदार है. इसमें कहा गया कि वकील जब शादी करते हैं तो वो हां नहीं करते बल्कि 'हम नियम और शर्तों' को स्वीकार करते हैं' कहते हैं.

मालूम हो कि विवाह के लिए यूनिक निमंत्रण पत्र वायरल होने के बाद एक अंग्रेजी अखबार ने असम के वकील अजय शर्मा से बात की है. इसमें उन्होंने बताया- मैंने देखा है कि बहुत से लोग अक्सर निमंत्रण पत्रों को पढ़ते नहीं है. वो सिर्फ विवाह की तारीख और वेन्यू प्लेस देखते हैं. इसलिए, हास्य के साथ मैं चाहता था कि विवाह में आने वाले मेरे मेहमान आखिर तक कार्ड पढें.