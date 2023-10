ट्रेन की पटरी पर Reel बनाने पहुंचा था युवक, अचानक आई ट्रेन ने कर दिए टुकड़े-टुकड़े... 8 सेकंड के वीडियो में रिकॉर्ड हुई मौत

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई लोग लाइक और व्यूज के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक रेल की पटरी पर फिल्मी अंजाद में रील बनाने के लिए गया. उसका एक दोस्त उसकी रील बना रहा था. इतने में अचानक एक ट्रेन आ गई और लड़का भी ट्रेन की चपेट में आ गया.

वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का बताया जा रहा है. 14 साल का फरमान अपने तीन दोस्तों शोएब, नादिर और समीर के साथ बारावफात का जुलूस देखने के लिए शाहपुर जा रहा था. इतने में वह रेलवे ट्रेक पर उन्हीं लोगों के साथ रील बनाने चल दिया. इसी दौरान ट्रेन के नीचे आकर उसकी मौत हो गई.

tw // disturbing

Barabanki: A teenager Farmaan (14) who was purportedly making a video for Instagram reels along the railway tracks was kiIIed when he was struck by a running train. pic.twitter.com/Ysxl895ABD

