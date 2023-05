Viral Video: बागपत में प्रचार करने पहुंचे उम्मीदवार को दूध से नहलाया, समर्थकों ने उड़ेल दिया कई लीटर दूध

Viral Video Today: उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के निकाय चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होना है और प्रचार आज मंगलवार तक को धम जाएगा. मगर इस बीच चुनाव-प्रचार के अनोखे तरीकों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं. इसमें बागपत में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीएसपी उम्मीदवार का वीडियो छाया हुआ है. यहां नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए बीएसपी उम्मीदवार मनोज उपाध्याय जैसे ही क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे, समर्थकों ने घेर लिया.

मनोज उपाध्याय के समर्थकों ने उन्हेंर बिठाया और दूध से अभिषेक किया. सामने आए कुछ सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ जोड़े बसपा उम्मीदवार बैठे हैं और उन्हें दूध से नहलाया जा रहा है. उनके ऊपर कई लीटर दूध उड़ेल दिया. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी आलोचना भी की और इसे दूध की बर्बादी बताया.