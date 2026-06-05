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Viral Video: चोरी के शक में आदमी को बिजली के खंभे से बांध दिया, फिर रॉड और डंडों से पीटने लगे लोग

UP Ka Viral Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि भीड़ ने चोरी के शक में शख्स को खंभे से बांध दिया है और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की जा रही है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 5, 2026, 4:35 PM IST
Shocking Video
मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (photo/X)

Viral Shocking Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के अमरोहा का एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि शख्स पर चोरी का शक था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए उसे सरेआम सजा दे डाली. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.

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सिर्फ वीडियो बनाते रहे लोग

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन खंभे से बंधा होने की वजह से बेचारा कुछ नहीं कर पाता है.. इसी दौरान कुछ लोग डंडों और लोहे की रॉड से उसकी पिटाई करते दिखाई देते हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की. कई लोग घटना को देखते रहे, जबकि कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए.

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलते ही लोगों ने इस तरह की भीड़तंत्र वाली कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. यूजर्स का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का शक भी था, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी. किसी को सार्वजनिक रूप से बांधकर पीटना कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों दोनों के खिलाफ है.

कहां का है मामल

जानकारी के अनुसार यह मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के काला कुआं इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें दिखाई देने वाले लोगों की पहचान की जा रही है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

मालूम हो वीडियो एक्स पर @newsnowlivee नाम के हैंडल से भी शेय किया गया है, जो हजारों की तादाद में व्यूज बटोर चुका है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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