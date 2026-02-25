By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ई-रिक्शा मॉडिफाई करके बना दिया 'हेलीकॉप्टर' जैसा, यूपी के शख्स का गजब कारनामा वायरल | देखें VIDEO
Desi Jugad Ka Video: यूपी के एक शख्स ने ई-रिक्शा को मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर जैसे बनाने की कोशिश की है. शख्स ने ई-रिक्शा के ऊपर पंखड़ियां तक फिट कर दीं और मोटर लगा दी.
Desi Jugad Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश का है, जहां एक शख्स ने अपने ई-रिक्शा यानी टिर्री को ऐसा मॉडिफाई कर दिया कि वह देखने में हेलीकॉप्टर जैसा लगने लगा. इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने ई-रिक्शा के ऊपर बड़ी-बड़ी पंखड़ियां फिट कर दी हैं. इतना ही नहीं, इन पंखड़ियों को घुमाने के लिए नीचे एक मोटर भी लगाई गई है. जैसे ही वह मोटर चालू करता है, ऊपर लगी पंखड़ियां तेजी से घूमने लगती हैं. दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई छोटा हेलीकॉप्टर सड़क पर दौड़ रहा हो.
आजादी से पहले कितने अमीर थे पंडित नेहरू, सपने में भी नहीं लगा सकते दौलत का अंदाजा
ई-रिक्शा को बना दिया हेलीकॉप्टर जैसा
सबसे दिलचस्प बात यह है कि ई-रिक्शा में सवारी भी बैठी नजर आती है. यानी यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसे सड़क पर चलाया भी जा रहा है. हालांकि यह साफ नहीं है कि पंखड़ियों के घूमने से ई-रिक्शा को वास्तव में कोई अतिरिक्त ताकत मिलती है या नहीं. संभव है कि यह सिर्फ आकर्षण बढ़ाने के लिए किया गया हो. वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का बताया जा रहा है. आसपास खड़े लोग इस अनोखे नजारे को देखते दिखाई देते हैं. कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाते भी नजर आते हैं.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर rizwan_meerut नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. पोस्ट होते ही यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे देसी इनोवेशन और जुगाड़ की मिसाल बता रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए हैं. फिलहाल यह अनोखा ई-रिक्शा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.